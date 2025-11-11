G4Media.ro
Ungaria estimează un deficit de 5% în 2025 şi 2026, mult peste…

Parlament ungaria steag flag budapesta
sursa foto: Ferenc Isza / AFP

Ungaria estimează un deficit de 5% în 2025 şi 2026, mult peste previziunile anterioare

Ministrul ungar al Economiei, Marton Nagy, estimează că deficitul Ungariei va urca până la 5 % din PIB atât în 2025, cât şi în 2026, mult peste previziunile anterioare, din cauza creşterii cheltuielilor publice înaintea alegerilor din aprilie, informează presa locală, citată de agenţia de știri EFE, citată de Agerpres.

La o discuţie cu jurnaliştii, Nagy a anticipat că în 2025 deficitul va creşte la 5%, faţă de 3,7%, estimarea din luna ianuarie a acestui an.

Pentru a compensa parţial acest deficit, Nagy a menţionat că, printre alte măsuri, Guvernul va dubla suma totală a veniturilor generate de impozitul pe bănci, de la 467 milioane euro la 934 milioane.

În paralel, datoria publică a ţării va fi de 73,5% din PIB î n 2025 şi, de asemenea, în 2026, scrie portalul 444, semnalând „brutalele” cheltuieli ale Guvernului înaintea alegerilor.

Se estimează c a Ungaria să organizeze alegeri legislative în aprilie 2026 şi portalul reaminteşte că Executivul deja a început „să repartizeze” circa 5 miliarde de euro „pentru prestaţii sociale, în vederea câştigării voturilor”.

Lunile anterioare, Guvernul lui Viktor Orban a anunţat o serie de programe pe care, după cum semnalează marţi presa, „nu intenţionează să le modifice”, în pofida deficitului.

Printre acestea se numără creditul ipotecar cu dobândă fixă de 3%, precum şi creditul pentru companii, cu o rată a dobânzii de 3%.

Alte măsuri vizează pensionarii, precum a 13-a pensie şi introducerea, gradual, a celei de-a 14-a, precum şi mamele, care, dacă au mai mult de trei copii sunt exceptate de la plata impozitului pe venit.

Fondul Monetar Internaţional a estimat recent că Ungaria va înregistra în 2025 o creştere a PIB de 0,6%, care ar putea urca în 2026, până la 2,1%.

