Un şofer francez de taxi îi cere regelui Charles al III-lea să-i plătească nota neplătită de ministrul de Externe David Lammy, care l-a acuzat de furtul bagajelor după o cursă din Italia de 1.550 €

Un şofer francez de taxi, Nasim Mimum, originar din Avignon, acuzat de faptul că a furat bagajele ministrului britanic de Externe David Lammy şi soţiei acestuia, în timpul unei curse – din Italia în Haute-Savoie – în aprilie, îi cere regelui Charles al III-lea să intervină pentru ca fostul ministru să-i plătească cursa,, în valoare de 1.550 de euro, relatează Le Figaro, conform News.ro.

”Refuză să plătească, Mi-a spus în engleză «f… French», declară marţi şoferul postului de radio RTL.

El recunoaşte că, de frică să nu fie bătut, a fugit cu bagajele în portbagaj.

Însă susţine că bagajele i-au fost restituite ministrului ”în aceeaşi zi”.

Ambele părţi au depus plângere, însă doar cea a britanicului a fost reţinută de către justiţia franceză.

Şoferul de taxi a fost achitat de către un tribunal de la Bonneville, în Haute-Savoie, la 3 noiembrie.

Însă cursa nu a fost plătită încă.

El anunţă că urmează să apeleze la regele Charles al III-lea.

”Îi voi scrie regelui o scrisoare, cu poşta, urgent”, spune el.

”Majestatea Voastră, vă cer să interveniţi şi să prcodaţi la plata mea. Ministrul nu mi-a dat nicodată vreun cent pentru cele trei zile de călătorie”, declară el.

”La RTL, azi, mă adresez în mod direct Majestăţii Sale regele, pentru că să procedeze la despăgubirea mea”, declară Nasim Mimum.

El consideră că ”există onoare în Anglia”.

Corsarul Surcouf, i-a răspuns unui ofiţer britanic care-i acuza pe francezi de faptul că luptau doar pentru bani, în timp ce el se bătea pentru onoare, că ”fiecare se bate pentru ceea cei-i lipseşte”, scrie Le Figaro, care se întreabă dacă ”Charles al III-lea în va dovedi că se înşală”.