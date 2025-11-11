BREAKING Ministrul Dezvoltării anunță acord în coaliție pe reducerea cheltuielilor din administrație: Tăieri de 10% în administrația centrală și locală
Cseke Attila, ministrul Dezvoltării (UDMR), a anunțat marți seară, la Antena 3, că există un acord în coaliția de guvernare pe reducerea cheltuielilor cu personalul din administrația publică și centrală.
- ”Există un acord în coaliție la pachetul administrației locale și centrale. Varianta este de reducere publică centrală cu 10% în 2026 față de 2025. O sumă cu 10% mai mică pe partea de cheltuieli de personal. Pe administrația publică locală: Reducere a posturilor existente cu 30% la toate posturile”, a transmis Cseke Attila, la Antena 3.
știre în curs de actualizare
