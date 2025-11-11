BREAKING Ministrul Dezvoltării anunță acord în coaliție pe reducerea cheltuielilor din administrație: Tăieri de 10% în administrația centrală și locală

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării (UDMR), a anunțat marți seară, la Antena 3, că există un acord în coaliția de guvernare pe reducerea cheltuielilor cu personalul din administrația publică și centrală.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Există un acord în coaliție la pachetul administrației locale și centrale. Varianta este de reducere publică centrală cu 10% în 2026 față de 2025. O sumă cu 10% mai mică pe partea de cheltuieli de personal. Pe administrația publică locală: Reducere a posturilor existente cu 30% la toate posturile”, a transmis Cseke Attila, la Antena 3.

știre în curs de actualizare