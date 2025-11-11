G4Media.ro
BREAKING Ministrul Dezvoltării anunță acord în coaliție pe reducerea cheltuielilor din administrație:…

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media.ro

BREAKING Ministrul Dezvoltării anunță acord în coaliție pe reducerea cheltuielilor din administrație: Tăieri de 10% în administrația centrală și locală

Articole11 Noi 0 comentarii

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării (UDMR), a anunțat marți seară, la Antena 3, că există un acord în coaliția de guvernare pe reducerea cheltuielilor cu personalul din administrația publică și centrală.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

  • ”Există un acord în coaliție la pachetul administrației locale și centrale. Varianta este de reducere publică centrală cu 10% în 2026 față de 2025. O sumă cu 10% mai mică pe partea de cheltuieli de personal. Pe administrația publică locală: Reducere a posturilor existente cu 30% la toate posturile”, a transmis Cseke Attila, la Antena 3.

știre în curs de actualizare

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

