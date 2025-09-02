Cine este Cseke Attila, care conduce Ministerul Dezvoltării, acuzat de premierul Bolojan că a propus o reducere “fake” a posturilor din administrația publică

UDMR-istul Cseke Attila, care conduce Ministerul Dezvoltării, acuzat de premierul Ilie Bolojan că a oferit o propunere “fake, cu efecte nule”, de reducere posturilor din administrația publică, a devenit prima oară ministru în 2009, când a condus, pentru doi ani, ministerul Sănătății în Guvernul Boc.

Ministerul pe care îl conduce a fost acuzat marți dimineața de premierul Bolojan că a propus date “fake” pentru reducerea posturilor din administrație. “Când a apărut propunerea de reducere cu 25% a posturilor, lucrurile sunau bine. Dar eu sper că a fost o analiză eronată. Când vezi că nu ai nici o reacție trebuie să te întrebi de ce. Făcând o analiză reală și cinstită am constatat că propunerea Ministerului Dezvoltării de reducere cu 25% a posturilor maxime era un fake, cu efecte nule”, a spus premierul, într-o conferință susținută luni dimineața.

În cursul serii, premierul și-a temperat declarația, vorbind, la Digi 24, despre “o eroare de analiză”: “Mie îmi place să cred că a fost o eroare de analiză și că n-au luat în calcul numărul de posturi efectiv ocupate. Cred că a fost o eroare de analiză care nu se va mai repeta”

Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Guvernului, Cseke Attila revenit la conducerea unui minister în 2020, în fruntea ministerului Dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, în guvernul Cîțu, post pe care l-a ocupat până în iunie 2023, când UDMR a decis să iasă de la Guvernare. În 2021 a fost, timp de câteva luni, și ministru interimar al Sănătății.

Începând cu sfârșitul anului 2024, a devenit din nou ministru al Dezvoltării în guvernul Ciolacu, post pe care și l-a menținut și în Guvernul Bolojan.

Cseke Attila s-a născut în 9 iunie 1973 în Marghita, Judeţul Bihor. Este căsătorit și are doi copii.

A absolvit în anul 2000, Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Specializarea Drept, urmată de studii de masterat în drept privat și studii studii postuniversitare de drept public.

Experienţă profesională