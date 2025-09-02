Cine este Cseke Attila, care conduce Ministerul Dezvoltării, acuzat de premierul Bolojan că a propus o reducere “fake” a posturilor din administrația publică
UDMR-istul Cseke Attila, care conduce Ministerul Dezvoltării, acuzat de premierul Ilie Bolojan că a oferit o propunere “fake, cu efecte nule”, de reducere posturilor din administrația publică, a devenit prima oară ministru în 2009, când a condus, pentru doi ani, ministerul Sănătății în Guvernul Boc.
Ministerul pe care îl conduce a fost acuzat marți dimineața de premierul Bolojan că a propus date “fake” pentru reducerea posturilor din administrație. “Când a apărut propunerea de reducere cu 25% a posturilor, lucrurile sunau bine. Dar eu sper că a fost o analiză eronată. Când vezi că nu ai nici o reacție trebuie să te întrebi de ce. Făcând o analiză reală și cinstită am constatat că propunerea Ministerului Dezvoltării de reducere cu 25% a posturilor maxime era un fake, cu efecte nule”, a spus premierul, într-o conferință susținută luni dimineața.
În cursul serii, premierul și-a temperat declarația, vorbind, la Digi 24, despre “o eroare de analiză”: “Mie îmi place să cred că a fost o eroare de analiză și că n-au luat în calcul numărul de posturi efectiv ocupate. Cred că a fost o eroare de analiză care nu se va mai repeta”
Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Guvernului, Cseke Attila revenit la conducerea unui minister în 2020, în fruntea ministerului Dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, în guvernul Cîțu, post pe care l-a ocupat până în iunie 2023, când UDMR a decis să iasă de la Guvernare. În 2021 a fost, timp de câteva luni, și ministru interimar al Sănătății.
Începând cu sfârșitul anului 2024, a devenit din nou ministru al Dezvoltării în guvernul Ciolacu, post pe care și l-a menținut și în Guvernul Bolojan.
Cseke Attila s-a născut în 9 iunie 1973 în Marghita, Judeţul Bihor. Este căsătorit și are doi copii.
A absolvit în anul 2000, Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Specializarea Drept, urmată de studii de masterat în drept privat și studii studii postuniversitare de drept public.
Experienţă profesională
- 2024 decembrie- prezent, ministru al dezvoltării, lucrărilor publice și administrației
- 2020 decembrie – 2023 iunie, ministru al dezvoltării, lucrărilor publice și administrației;
- 2021 octombrie – 2021 decembrie, ministru interimar al sănătății;
- 2024 – prezent- senator, membru al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, respectiv al Comisiei pentru constituționalitate
- 2020 decembrie – 2024 decembrie, senator, membru al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări;
- 2023 iunie – 2024 decembrie, senator, lider de grup parlamentar
- 2016 decembrie – 2020 decembrie, senator, lider de grup parlamentar, membru al Comisiei pentru administrație publică;
- 2012 decembrie – 2016 decembrie, deputat, Camera Deputaților, Parlamentul României, vicepreședinte al Comisiei pentru administrație publică;
- 2009 decembrie – 2011 august, ministru al sănătății;
- 2008 decembrie – 2012 decembrie, senator;
- 2005 ianuarie – 2008 decembrie, secretar de stat, Secretariatul General al Guvernului;
- 2002 iulie – 2005 ianuarie, consilier juridic al președintelui Consiliului Județean Bihor;
- 2001 practică profesională la Biroul Notarului Public Juhász Andrei din Marghita;
- 1991 – 1993, 1994 – 1996, administrator la S.C. TIP – TOP S.R.L. Marghita.
