G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Marius Nistor, FSE: I-am spus premierului Bolojan despre degrevările pentru directorii de…

Foto: colaj Edupedu.ro / sursa foto - gov.ro

Marius Nistor, FSE: I-am spus premierului Bolojan despre degrevările pentru directorii de școli, iar el a răspuns: „Vor rămâne pe funcții, sunt doritori și au pe cineva în spate”

Articole16 Oct • 471 vizualizări 1 comentariu

Un schimb de replici avut cu premierul Ilie Bolojan în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, din 4 iulie 2025 a fost relatat de liderul Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor, luni, 14 octombrie. Acesta a declarat în timpul prezentării Raportului privind starea învățământului din București în anul școlar 2024-2025, organizată de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, că prim-ministrul i-ar fi răspuns că, în ciuda creșterii obligației de predare și a interdicției la plata cu ora, directorii de școli „vor rămâne pe funcții pentru că sunt doritori de funcții și au pe cineva în spate”, scrie Edupedu.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Spuneați, domnule secretar de stat, și vă apreciez pentru treaba aceasta, ‘cei din afara sistemului acuză de multe ori că directorii sunt numiți pe criterii politice’. Dar v-ați consultat și cu domnul Bolojan? Știți de ce, și repet acest lucru: la o întâlnire pe care am avut-o în Consiliul Național Tripartit, ridicând problema degrevărilor pentru dumneavoastră, ca inspectori și directori, știți ce mi-a spus domnul Bolojan? – și nu eram singurul în sală – «haideți, domnule, lăsați-mă cu directorii, că ce nu o să mai aibă la plata cu ora sau nu o să mai aibă degrevări, vor rămâne pe funcții pentru că sunt doritori de funcții și au pe cineva în spate». Deci, când cineva vine și vă mulțumește pentru ceea ce faceți, să vă gândiți că în realitate, în spatele acelor uși, tot ei vor gândi la modul următor: că sunteți doar niște doritori de funcții, care veți accepta absolut orice doar pentru a rămâne pe funcțiile în cauză”, a spus Nistor.

Reamintim, de la 1 septembrie 2025, prin Legea Bolojan (legea 141/2025) directorii de școli au obligație de predare de 40 de ore pe lună, inspectorii școlari la fel. Aceștia au interdicție de a mai lua ore suplimentare la plata cu ora, cu excepția zonelor izolate, unde e nevoie de aprobarea inspectoratului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Profesorii sunt obosiți și stresați, spune Cornelia Popa Stavri, FSLI: Mulți dintre noi nu am avut concediu în această vară sau am beneficiat de 2-3 zile

Articole16 Oct • 207 vizualizări
0 comentarii

Ilie Bolojan, întâlnire cu o delegație parlamentară din Australia: Există interese pentru securitatea Mării Negre și investiții în Portul Constanța

Articole14 Oct • 206 vizualizări
0 comentarii

Scăderile de drepturi salariale, semnalate de sindicatele profesorilor, sunt corecții cerute de Curtea de Conturi după ce ani de zile mai multe sporuri fuseseră calculate greșit de aplicația Ministerului Educației / MEC: Sindicatele știau asta

Articole14 Oct • 2.168 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. Si a gresit Bolojan cu ceva? Ca fost primar si lider de filiale judeteana stie ca probabil era coada la usa lui de profesori care se milogeau ca vor sa fie directori

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.