Marius Nistor, FSE: I-am spus premierului Bolojan despre degrevările pentru directorii de școli, iar el a răspuns: „Vor rămâne pe funcții, sunt doritori și au pe cineva în spate”

Un schimb de replici avut cu premierul Ilie Bolojan în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, din 4 iulie 2025 a fost relatat de liderul Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor, luni, 14 octombrie. Acesta a declarat în timpul prezentării Raportului privind starea învățământului din București în anul școlar 2024-2025, organizată de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, că prim-ministrul i-ar fi răspuns că, în ciuda creșterii obligației de predare și a interdicției la plata cu ora, directorii de școli „vor rămâne pe funcții pentru că sunt doritori de funcții și au pe cineva în spate”, scrie Edupedu.ro.

„Spuneați, domnule secretar de stat, și vă apreciez pentru treaba aceasta, ‘cei din afara sistemului acuză de multe ori că directorii sunt numiți pe criterii politice’. Dar v-ați consultat și cu domnul Bolojan? Știți de ce, și repet acest lucru: la o întâlnire pe care am avut-o în Consiliul Național Tripartit, ridicând problema degrevărilor pentru dumneavoastră, ca inspectori și directori, știți ce mi-a spus domnul Bolojan? – și nu eram singurul în sală – «haideți, domnule, lăsați-mă cu directorii, că ce nu o să mai aibă la plata cu ora sau nu o să mai aibă degrevări, vor rămâne pe funcții pentru că sunt doritori de funcții și au pe cineva în spate». Deci, când cineva vine și vă mulțumește pentru ceea ce faceți, să vă gândiți că în realitate, în spatele acelor uși, tot ei vor gândi la modul următor: că sunteți doar niște doritori de funcții, care veți accepta absolut orice doar pentru a rămâne pe funcțiile în cauză”, a spus Nistor.

Reamintim, de la 1 septembrie 2025, prin Legea Bolojan (legea 141/2025) directorii de școli au obligație de predare de 40 de ore pe lună, inspectorii școlari la fel. Aceștia au interdicție de a mai lua ore suplimentare la plata cu ora, cu excepția zonelor izolate, unde e nevoie de aprobarea inspectoratului.