Italia vrea să colecteze peste 11 miliarde de euro de la bănci…

Italia, Roma, steagul Italiei
Sursa foto: Pixabay

Italia vrea să colecteze peste 11 miliarde de euro de la bănci şi companii de asigurări pentru a finanţa bugetul

Articole16 Oct • 55 vizualizări 0 comentarii

Guvernul italian intenţionează să colecteze, în perioada 2026-2028, peste 11 miliarde de euro de la bănci şi companii de asigurări, pentru a îmbunătăţi situaţia finanţelor publice, arată proiectul de buget trimis joi Comisiei Europene pentru aprobare, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Contribuţia va fi mai degrabă permanentă şi nu o singură dată şi se va ridica la 0,19% din PIB în 2026 şi în 2027, şi la 0,1% din PIB în 2028, se arată în document, care nu detaliază măsurile prin care se vor colecta banii.

Guvernul de la Roma ar urma să se întâlnească pentru a prezenta vineri planurile privind bugetul pe 2026. Surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul au declarat pentru Reuters că reuniunea ar putea fi amânată până săptămâna viitoare, pe fondul blocajului negocierilor băncile şi companiile de asigurări privind contribuţiilor lor la buget.

Creditorii italieni vor fi de acord să sprijine statul printr-o extindere a măsurii impuse anul trecut de Executiv ce vizează îngheţarea creditelor fiscale, sau creanţele privind impozitul amânat (DTA), pe care le pot folosi băncile pentru a-şi majora profiturile, anunţa săptămâna trecută grupul bancar de lobby ABI din Italia. Îngheţarea DTA furnizează lichidităţi pe termen scurt către Guvern prin majorarea temporară a veniturilor fiscale.

Alte măsuri de finanţare includ reduceri ale cheltuielilor ministerelor cu opt miliarde de euro în perioada 2026-2028.

Proiectul pe 2026 vizează scăderea deficitului bugetar al Italiei la 2,8% din PIB, de la un nivel estimat de 3% din PIB anul acesta, şi majorarea cheltuielilor din domeniul apărării cu 0,5% din PIB până în 2028.

