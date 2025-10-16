Mai multe rafinării indiene vor întrerupe importurile de petrol rusesc (surse)

O serie de rafinării indiene se pregătesc să întrerupă importurile de petrol rusesc, au declarat joi, pentru agenția Reuters, trei surse, la o zi după ce Donald Trump a anunțat că omologul său indian i-a asigurat că New Delhi va înceta achizițiile de petrol rusesc.

Ministerul indian de Externe a declarat însă că nu are cunoștință de vreo convorbire telefonică între președinții american și indian.

Miercuri, Donald Trump a afirmat că Narendra Modi i-a „asigurat” că India nu va mai cumpăra petrol rusesc.

„Nu eram mulțumit că India cumpăra acest petrol și el mi-a garantat astăzi că nu vor mai cumpăra petrol din Rusia. Este un pas important. Acum, vom convinge China să facă același lucru”, a declarat miercuri președintele american jurnaliștilor.

Rafinăriile indiene se pregătesc să-și reducă importurile începând din decembrie, potrivit surselor, comenzile pentru luna noiembrie fiind deja înregistrate.

Rafinăriile nu au primit ordin direct să oprească achizițiile de petrol rusesc, au adăugat sursele citate, care au preferat anonimatul.

Liderii indieni se află în prezent în Statele Unite pentru a negocia cu Washingtonul, care a impus o dublare a taxelor vamale asupra importurilor indiene.

Încetarea achizițiilor de petrol rusesc ar putea juca un rol crucial în încheierea unui acord comercial între Washington și New Delhi, au anunțat negociatorii americani.

„Actualul guvern american și-a manifestat interesul pentru consolidarea cooperării energetice cu India. Discuțiile sunt în curs”, a declarat Randhir Jaiswal, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Indiei, într-un comunicat.

Moscova obține o parte din resursele sale, în special pentru a-și finanța efortul de război în Ucraina, din exporturile de petrol.

Rusia s-a declarat încrezătoare în continuarea parteneriatului său strategic cu India.

„Resursele noastre energetice sunt la mare căutare, ceea ce reprezintă un avantaj economic și practic, și sunt încrezător că partenerii noștri vor continua să colaboreze cu noi”, a declarat vicepremierul rus Alexander Novak, referindu-se la India.