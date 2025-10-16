Două masterate obligatorii pentru studenții care vor să devină profesori de gimnaziu și liceu – este propunerea avansată de profesorul Cătălin Glava, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, într-o dezbatere la Academia Română

Obligativitatea parcurgerii unui masterat de specialitate de către studenții care vor să devină profesori în școlile gimnaziale și licee, pe lângă masteratul didactic obligatoriu deja prin lege, este propusă de conferențiarul Cătălin Glava. Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Glava a susținut în cadrul unei dezbateri organizate de Academia Română ideea ca obligativitatea masteratului de specialitate pentru viitorii profesori din preuniversitar să fie introdusă în Lege prin modificarea actualei Legi a educației Deca-Iohannis.

De remarcat că universitățile sunt în prezent terenul unei dispute „pe studenți” între psihopedagogi și profesorii universitari de alte specialități, după ce Legea Deca-Iohannis a menținut obligativitatea ca în viitor studenții care vor să devină profesori de gimnaziu sau liceu să urmeze un masterat didactic. Primele lovite de această obligativitate prevăzută de lege ar fi masteratele de specialitate. În locul regândirii ofertei universitare și modernizării cu scopul a atrage cât mai mulți studenți, vedem însă lansate propuneri de obligare a studenților să parcurgă mai multe programe de masterat, pentru a se putea angaja.

În acest context, Academia Română a organizat joi, 9 octombrie 2025, o dezbatere cu tema „Masteratul didactic, încotro?”, la care au participat ministrul Daniel David și profesorii Romiță Iucu, Rodica Zafiu, Liviu Ornea, Lucian Ciolan, Cătălin Glava, Oana Fotache Dubălaru și Marian Ilie, potrivit TVR Info. Atât Rodica Zafiu, cât și Cătălin Glava au susținut explicit ideea obligării studenților care vor să devină profesori să parcurgă și masteratul didactic, dar și un masterat de specialitate, deși în specialitate studenții tocmai au absolvit facultatea.

Singurul care a tras un semnal de alarmă cu privire la relevanța masteratelor de specialitate existente pe piața universitară în raport cu nevoile viitorilor profesori a fost Lucian Ciolan. „Haideți să fim onești! Masteratele științifice, așa cum există ele acum la facultăți, că sunt profesionale, că sunt de cercetare, majoritatea covârșitoare n-au nicio treabă cu ce urmează să predea profesorii în gimnaziu și în liceu”, a declarat Ciolan în cadrul aceleiași dezbateri, la care s-a declarat concomitent „total de acord că ordinea contează mai puțin, atâta timp cât statul e dispus, cum zicea și Liviu mai devreme [referire la intervenția profesorului Liviu Ornea în cadrul dezbaterii – N.Red.], dacă are bani să finanțeze două masterate de la buget. Ordinea în care le face un student nici mie nu mi se pare relevantă”.