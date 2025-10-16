G4Media.ro
Profesorii sunt obosiți și stresați, spune Cornelia Popa Stavri, FSLI: Mulți dintre…

Cancelarie, scoala, profesori, catalog / Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Profesorii sunt obosiți și stresați, spune Cornelia Popa Stavri, FSLI: Mulți dintre noi nu am avut concediu în această vară sau am beneficiat de 2-3 zile

16 Oct

Cornelia Popa Stavri, președintele Sindicatului Independent din Învțământul Preuniversitar Sector 4 (afiliat la FSLI), a vorbit despre efectele Legii Bolojan asupra profesorilor. „Mă uit la dumneavoastră în sală și vă văd obosiți”, a spus aceasta. „Mulți dintre noi nu am avut concediu în această vară sau am beneficiat de 2-3 zile de concediu, pentru că am participat la reîncadrări, încadrări, mișcare de personal, goană după completarea normei didactice”, a precizat liderul de sindicat, scrie Edupedu.ro.

  • Din toamnă, norma didactică de predare a crescut, în medie, cu 2 ore. Este vorba despre Legea nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”, care modifică și completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.
  • Amintim că la începutul lunii august a fost publicat în Monitorul Oficial noul calendar al mobilității profesorilor pentru anul școlar 2025-2026. În perioada 11-22 august au avut loc toate etapele prin care crește norma didactică conform Legii 141/2025.

Cornelia Popa Stavri a spus că profesorii nu mai au nici resurse și nici energie pentru ceea ce contează cu adevărat: relația cu elevul:

Mă uit la dumneavoastră în sală și vă văd obosițiEste evident, pentru că mulți dintre noi nu am avut concediu în această vară sau am beneficiat de 2-3 zile de concediu, pentru că am participat la reîncadrări, încadrări, mișcare de personalgoană după completarea normei didactice, preluarea unităților de învățământ care, în unele locuri, nu s-a finalizat nici până acum, cadrele didactice, stresate de toate incertitudinile acestei veri a schimbării făcute toate pe repede înainte, nu mai au nici resurse și nici energie pentru ceea ce contează cu adevărat: relația cu elevul.”

