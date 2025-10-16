Profesorii sunt obosiți și stresați, spune Cornelia Popa Stavri, FSLI: Mulți dintre noi nu am avut concediu în această vară sau am beneficiat de 2-3 zile
Cornelia Popa Stavri, președintele Sindicatului Independent din Învțământul Preuniversitar Sector 4 (afiliat la FSLI), a vorbit despre efectele Legii Bolojan asupra profesorilor. „Mă uit la dumneavoastră în sală și vă văd obosiți”, a spus aceasta. „Mulți dintre noi nu am avut concediu în această vară sau am beneficiat de 2-3 zile de concediu, pentru că am participat la reîncadrări, încadrări, mișcare de personal, goană după completarea normei didactice”, a precizat liderul de sindicat, scrie Edupedu.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
- Din toamnă, norma didactică de predare a crescut, în medie, cu 2 ore. Este vorba despre Legea nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”, care modifică și completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.
- Amintim că la începutul lunii august a fost publicat în Monitorul Oficial noul calendar al mobilității profesorilor pentru anul școlar 2025-2026. În perioada 11-22 august au avut loc toate etapele prin care crește norma didactică conform Legii 141/2025.
Cornelia Popa Stavri a spus că profesorii nu mai au nici resurse și nici energie pentru ceea ce contează cu adevărat: relația cu elevul:
„Mă uit la dumneavoastră în sală și vă văd obosiți. Este evident, pentru că mulți dintre noi nu am avut concediu în această vară sau am beneficiat de 2-3 zile de concediu, pentru că am participat la reîncadrări, încadrări, mișcare de personal, goană după completarea normei didactice, preluarea unităților de învățământ care, în unele locuri, nu s-a finalizat nici până acum, cadrele didactice, stresate de toate incertitudinile acestei veri a schimbării făcute toate pe repede înainte, nu mai au nici resurse și nici energie pentru ceea ce contează cu adevărat: relația cu elevul.”
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Genoveva Farcaș, directoarea Casei Corpului Didactic Iași: Când să facă profesorii cursurile de formare – după orele didactice, în vacanțe? Calendarul formării generează situații de formalism
Scăderile de drepturi salariale, semnalate de sindicatele profesorilor, sunt corecții cerute de Curtea de Conturi după ce ani de zile mai multe sporuri fuseseră calculate greșit de aplicația Ministerului Educației / MEC: Sindicatele știau asta
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.