Genoveva Farcaș, directoarea Casei Corpului Didactic Iași: Când să facă profesorii cursurile de formare – după orele didactice, în vacanțe? Calendarul formării generează situații de formalism

„Cred că este principala problemă pe care o avem când ne raportăm la formarea profesorilor din România, practic, acest formalism care este pe alocuri întâlnit”, a declarat Genoveva Farcaș, directoarea Casei Corpului Didactic „Spiru Haret” din Iași, într-un interviu acordat postului Radio România Iași. Aceasta atrage atenția că, deși există o nevoie reală de actualizare și inovare în pregătirea profesorilor, organizarea și calendarul formărilor devin adesea obstacole care duc la formalism și la pierderea relevanței în practica de la clasă, scrie Edupedu.ro.

„Cred că este principala problemă pe care o avem când ne raportăm la formarea profesorilor din România, acest formalism care este, pe alocuri, întâlnit. Profesorul are cele 20 de ore de predare, la care se mai adaugă cel puțin tot atâtea de pregătire pentru activitățile didactice și extracurriculare. Calendarul formării este o problemă care generează situații de formalism. Nu ne dorim acest lucru, dar când să se facă cursurile acestea? După orele didactice, în vacanțe?”, a declarat Farcaș.

Genoveva Farcaș este profesoară de pedagogie la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași, doctor în științele educației și cadru didactic asociat la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a Universității „Alexandru Ioan Cuza”. A fost inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Iași și inspector de specialitate. A absolvit Școala Normală „Vasile Lupu” ca șefă de promoție, apoi Facultatea de Filosofie, secția Pedagogie, și un masterat în educație integrată. În 2010 și-a susținut doctoratul cu teza „Formarea autonomiei personale și sociale a preșcolarului”.

Potrivit acesteia, Casele Corpului Didactic trebuie să găsească un echilibru între nevoile reale ale profesorilor și cerințele sistemului, pentru ca formarea să devină un proces autentic, nu doar o obligație birocratică. „Avem alte generații de elevi, părinți diferiți, un context societal și legislativ instabil, iar profesorul trebuie să facă față unor schimbări continue. Formarea fără consecință în planul practicii cu elevul este nulă”, a mai spus directoarea CCD Iași.