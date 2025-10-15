G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Genoveva Farcaș, directoarea Casei Corpului Didactic Iași: Când să facă profesorii cursurile…

Foto: Facebook.com/ Genoveva Farcaș

Genoveva Farcaș, directoarea Casei Corpului Didactic Iași: Când să facă profesorii cursurile de formare – după orele didactice, în vacanțe? Calendarul formării generează situații de formalism

Articole15 Oct 0 comentarii

„Cred că este principala problemă pe care o avem când ne raportăm la formarea profesorilor din România, practic, acest formalism care este pe alocuri întâlnit”, a declarat Genoveva Farcaș, directoarea Casei Corpului Didactic „Spiru Haret” din Iași, într-un interviu acordat postului Radio România Iași. Aceasta atrage atenția că, deși există o nevoie reală de actualizare și inovare în pregătirea profesorilor, organizarea și calendarul formărilor devin adesea obstacole care duc la formalism și la pierderea relevanței în practica de la clasă, scrie Edupedu.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Cred că este principala problemă pe care o avem când ne raportăm la formarea profesorilor din România, acest formalism care este, pe alocuri, întâlnit. Profesorul are cele 20 de ore de predare, la care se mai adaugă cel puțin tot atâtea de pregătire pentru activitățile didactice și extracurriculare. Calendarul formării este o problemă care generează situații de formalism. Nu ne dorim acest lucru, dar când să se facă cursurile acestea? După orele didactice, în vacanțe?”, a declarat Farcaș.

  • Genoveva Farcaș este profesoară de pedagogie la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași, doctor în științele educației și cadru didactic asociat la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a Universității „Alexandru Ioan Cuza”. A fost inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Iași și inspector de specialitate. A absolvit Școala Normală „Vasile Lupu” ca șefă de promoție, apoi Facultatea de Filosofie, secția Pedagogie, și un masterat în educație integrată. În 2010 și-a susținut doctoratul cu teza „Formarea autonomiei personale și sociale a preșcolarului”.

Potrivit acesteia, Casele Corpului Didactic trebuie să găsească un echilibru între nevoile reale ale profesorilor și cerințele sistemului, pentru ca formarea să devină un proces autentic, nu doar o obligație birocratică. „Avem alte generații de elevi, părinți diferiți, un context societal și legislativ instabil, iar profesorul trebuie să facă față unor schimbări continue. Formarea fără consecință în planul practicii cu elevul este nulă”, a mai spus directoarea CCD Iași.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ministrul Daniel David: În 2026, clasa a IX-a va avea programe și manuale noi și profesori formați în metode moderne de predare

Articole13 Oct • 2.709 vizualizări
0 comentarii

Aproximativ 12.000 de persoane aşteaptă să se închine la Sf Parascheva, în faţa Catedralei Mitropolitane din Iași / Peste 59.000 s-au închinat deja

Articole10 Oct • 227 vizualizări
0 comentarii

Pelerinajul religios de la Iaşi: 9.000 de oameni stau la rând, iar timpul de aşteptare a crescut la şase ore / O slujbă a fost oficiată în Catedrală de ÎPS Teofan şi de doi episcopi din Basarabia

Articole10 Oct • 261 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.