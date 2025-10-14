Scăderile de drepturi salariale, semnalate de sindicatele profesorilor, sunt corecții cerute de Curtea de Conturi după ce ani de zile mai multe sporuri fuseseră calculate greșit de aplicația Ministerului Educației / MEC: Sindicatele știau asta

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) susține că nu a avut loc nicio diminuare a salariilor profesorilor în luna septembrie, ci doar o uniformizare a modului de calcul al sporului de suprasolicitare neuropsihică. Măsura a venit după ce, potrivit MEC, Curtea de Conturi a constatat că acest spor era acordat neunitar, în unele cazuri fiind aplicat „la sporuri”, cum ar fi gradația de merit sau dirigenția, ceea ce ducea la diferențe între angajați cu aceeași funcție și vechime, scrie Edupedu.ro.

Ministerul Educației a transmis clarificări după ce federațiile sindicale FSLI și FSE „Spiru Haret” au reclamat că, începând cu luna septembrie 2025, s-au înregistrat diminuări ale salariilor cadrelor didactice, ca urmare a unei modificări în programul de salarizare EduSAL.

Instituția neagă existența unei reduceri salariale și explică faptul că modificarea are la bază verificările efectuate de Curtea de Conturi a României în acest an, care a descoperit că sporul de suprasolicitare neuropsihică de 10% era aplicat neuniform.

„Nu este vorba despre o diminuare a salariilor, ci despre un calcul unitar al sporului de suprasolicitare neuropsihică, în urma verificărilor și constatărilor Curții de Conturi a României din 2025”, precizează Ministerul Educației.

