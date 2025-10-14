Povestea care a uimit lumea tenisului: „Girafa” din Monaco s-a școlit în Texas, iar brățara lui Federer i-a purtat noroc

Valentin Vacherot este omul momentului în tenis, cel supranumit „Girafa” reușind să cucerească primul titlu Masters ATP 1000 din istoria Principatului Monaco. La Shanghai, Valentin a trăit cel mai bun moment din istorie, el cucerind trofeul după ce la startul competiției se găsea pe locul 204 mondial.

Valentin Vacherot, campion la Shanghai de pe locul 204 ATP

Povestea victoriei lui Vacherot de la Shanghai pare una desprinsă din filme: de pe locul 204 în lume, Valentin a ajuns să câștige importanta competiție ATP 1000, el devenind cel mai slab clasat jucător din istorie care să se impună la un turneu de categorie Masters.

„Este cel mai bun moment din istorie pentru mine”, a spus Vacherot, radiind după victoria din finală.

„Nimeni nu ar fi pariat pe mine, dar am continuat să cred și să mă ridic puțin mai sus de fiecare dată.”

Fratele antrenor și amintirea lui Roger Federer

Familia lui Vacherot (26 de ani) este una care „respiră” tenis: fratele său vitreg este antrenor, în timp ce în finala de la Shanghai a câștigat-o împotriva vărului său, Arthur Rinderknech.

Benjamin Balleret, fratele său vitreg, este cel care i-a dat porecla de „Baby Giraffe”: fiind destul de înalt și firav, Valentin dădea mereu senzația că este pe punctul de a se prăbuși pe teren atunci când aleargă.

Balleret este cel care i-a dăruit lui Valentin o brățară și o bentiță primite de la Roger Federer. I-au fost date de marele campion elvețian după un meci direct de la Monte Carlo, în 2006.

„Le țin pe noptieră”, a povestit Vacherot. „Pentru mine, sunt un talisman. Idolul meu a fost mereu Federer. Visam să-l întâlnesc și, într-un fel, îl simt alături de mine de fiecare dată când intru pe teren”, transmite proaspătul campion de la Shanghai.

Drumul lui Valentin spre culmile tenisului a început în SUA, țară unde a studiat la Universitatea din Texas. Spune că este locul unde a învățat să combine perfect cartea cu tenisul și unde și-a cultivat răbdarea.

„Am învățat în America să lupt pentru fiecare punct și să nu mă mai grăbesc. Azi, toate acele zile grele dau roade”, a spus el după ce a devenit campion la Shanghai.

Finala de la Shanghai contra verișorului său a întregit povestea de familie cu accente hollywoodiene.

„A fost ciudat să joc împotriva vărului meu, dar pe teren suntem adversari. Familia noastră iubește tenisul — e în ADN-ul nostru”, a spus „Girafa din Monaco”.

Venit din calificări, Vacherot i-a învins pe următorii înainte de a ridica trofeul de campion de la Shanghai: Djere, Bublik, Machac, Griekspoor, Rune, Djokovic și Rinderknech.

Cecul campionului este unul în valoare de 1.124.380 de dolari, în timp ce Valentin câștigase până acum în carieră suma de 594.077 de dolari.

Este născut în Roquebrune-Cap-Martin, Franța. A crescut practicând schiul înainte de a se îndrepta spre tenis.

A jucat tenis universitar în Statele Unite, la Texas A&M University, sub îndrumarea lui Steve Denton, de două ori finalist la Australian Open.

Vărul Arthur Rinderknech, cu trei ani și trei luni mai mare decât el, a urmat de asemenea cursurile Texas A&M. Fratele vitreg este Benjamin Balleret, fost ocupant al locului 204 la simplu și 135 la dublu.

The moment Valentin Vacherot became the 1st man from Monaco to win a Masters singles title From alternate to qualifier to beating Bublik, Rune, & Djokovic… to hugging his own cousin at the very end One of the best sports stories you’ll ever hear 🇲🇨🥹 pic.twitter.com/OR5kLNqYQY — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 12, 2025