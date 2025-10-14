G4Media.ro
Un adolescent din Arad a fost trimis în judecată după ce a…

scoala elevi scolari an scolar septembrie 2025
sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Un adolescent din Arad a fost trimis în judecată după ce a lovit un băiat de 12 ani care ulterior a murit

Un adolescent de 16 ani a fost trimis în judecată, după ce a lovit un băiat de 12 ani, iar victima a murit în spital două săptămâni mai târziu, a informat, marţi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, transmite Agerpres.

Conform unui comunicat de presă transmis de procurori, adolescentul este în prezent în stare de arest la domiciliu şi va fi judecat pentru loviri sau vătămări cauzatoare de moarte.

Altercaţia cu victima a avut loc în seara zilei de 21 august.

„În timp ce se afla în parcul central din comuna Vinga, în urma unei discuţii în contradictoriu cu victima RSA, minor în vârstă de 12 ani, urmată de o agresiune din partea victimei care l-a înjurat şi l-a lovit cu palmele peste cap în mod repetat pe inculpat, inculpatul l-a lovit o singură dată cu pumnul în zona capului pe minorul RSA, însă în urma loviturii primite, acesta a suferit un traumatism cranio-cerebral acut cu fractură temporo-parietală stânga şi de mastoidă stânga, contuzie, hemoragie cerebrală şi de trunchi cerebral difuze, hemoragie subarahnoidiană cu inundare teraventriculară, cu stop cardiorespirator-resuscitat şi instalarea comei cerebrale grad IV”, se arată în comunicat.

În 3 septembrie, copilul a murit la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.

