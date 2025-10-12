VIDEO Surpriză uriașă în tenis: Valentin Vacherot, campion la Shanghai împotriva vărului său – Cel mai slab clasat jucător din istorie care se impune la un Masters

Monegascul Valentin Vacherot, locul 204 mondial, a trecut de verișorul său, Arthur Rinderknech, și a câștigat Mastersul de la Shanghai, competiție de categorie 1000.

Finala de la Shanghai a fost una intensă, în care câștigătorul a avut nevoie de set decisiv pentru a se impune, scor 4-6, 6-3, 6-3.

Arthur Rinderknech, locul 54 ATP, învinsul din finală, este verișorul proaspătului campion de la Shanghai.

Valentin a venit din calificări pentru a se impune la Shanghai. Este cel mai slab clasat din istoria turneelor de categorie Masters care cucerește trofeul.

Verii Arthur Rinderknech (30 de ani) şi Valentin Vacherot (26 de ani) sunt primii doi membri ai aceleiaşi familii care s-au înfruntat în finala unui Masters 1000 şi cei de-ai patrulea care dispută o finală în circuitul profesionist, după fraţii Mayer în 1981, Sanchez în 1987 şi McEnroe în 1991.

După triumful neașteptat de la Shanghai, Valentin va înregistra un salt fantastic de 164 de locuri în ierarhia ATP, el urmând să ocupe de luni locul 40.

Cecul campionului este unul în valoare de 1.124.380 de dolari, în timp ce Valentin câștigase până acum în carieră suma de 594.077 de dolari.

„Nu-mi vine să cred că am jucat acest meci împotriva lui Arthur, vărul meu. Din păcate, poate fi doar un singur câştigător, dar toată familia a câştigat în seara aceasta, este complet nebunesc”, a declarat Vacherot imediat după meci.

Venit din calificări, Vacherot i-a învins pe următorii înainte de a ridica trofeul de campion de la Shanghai: Djere, Bublik, Machac, Griekspoor, Rune, Djokovic și Rinderknech.