VIDEO Coco Gauff, campioană la Wuhan după o finală 100% americană

Coco Gauff este cea mai bună jucătoare din tenis din SUA. Ea este campioana en-titre de la Roland Garros.
Coco Gauff/ Sursa foto: MPI04 / Capital pictures / Profimedia

Coco Gauff (21 de ani) a devenit noua campioană de la WTA Wuhan, trofeul fiind cucerit după o finală 100% americană cu Jessica Pegula.

Cap de serie trei la Wuhan, Gauff a avut nevoie de o oră și 43 de minute pentru a o învinge pe compatrioata Pegula, a șasea favorită a competiției chineze.

A fost 6-4, 7-5 pentru campioana en-titre de la Roland Garros 2025.

Este al treilea titlu de categorie WTA 1000 pe care Coco îl câștigă în carieră.

În urma meciului de duminică, Pegula (31 de ani) conduce acum cu 4-3 în meciurile directe cu Gauff.

Rezumatul finalei dintre Coco Gauff și Jessica Pegula:

