București: Peste 30.000 de parcări albastre generează venituri anuale de 70 milioane de lei, anunță primarul interimar / Controversele Companiei Municipale Parking București

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că sunt peste 30.000 de parcări albastre în Bucureşti, care generează venituri anuale de 70 de milioane de lei. Sistemul a fost implementat în anul 2020, transmite News.ro.

”În 2017 a fost implementat regulamentul de parking. Eram pe vremea aceea consilier general in opozitie. S-a făcut diferenţierea între parcări publice şi parcări de reşedinţă şi atunci a apărut conceptul de parcări albastre ca să le poată diferenţia. La acel moment, până s-au pus la punct formarea companiilor municipale, pe fondul începutului campaniei electorale, doamna Firea, primar, a hotărât ca să nu se mai dea amenzi pentru parcări. Deci ele existau, erau într-un număr de 12.000, la acel moment şi a hotărât, fiind pe fondul campaniei electorale, să nu se supere populaţia. Ceea ce a dus ca acest serviciu public bine gândit, de parcaje publice cu plată ca toate ţările europene, să fie disfuncţional”, a declarat Bujduveanu, duminică, la Digi24.

Primarul general interimar a explicat că, în anul 2020, a fost implementat sistemul actual cu parcări albastre pentru are şoferii plătesc, iar acest lucru a generat benituri la buget.

”Astăzi suntem la peste 30.000 de parcări albastre la nivelul municipiului Bucureşti. Generează un venit de peste 70 de milioane de lei pe an”, a explicat primarul general interimar.

Potrivit acestuia, extinderea reţelei de parcări are nevoie de două componente – tras dungi pe stradă, dar, mai ales, identificarea de zone sau terenuri unde se pot realiza parcări.

Controversele Companiei Municipale Parking București

Compania Municipală Parking București S.A., cu acționar majoritar Consiliul General al Municipiului București, gestionează serviciul public de parcare cu plată în Capitală. În urma unui audit al Curții de Conturi pentru perioada 2018–2024, au fost descoperite mai multe nereguli majore: tarife majorate ilegal pentru utilizatori, subdelegări neautorizate ale serviciului de încasare și contracte prelungite abuziv cu operatori privați (S.C. NETOPIA S.R.L., ulterior SMS Ticketing, și ID Solutions Tech/Electronic Skills S.R.L.).

Curtea de Conturi a estimat că operatorii privați au obținut venituri suplimentare de peste 16 milioane de lei, în timp ce compania municipală a pierdut controlul asupra propriilor încasări. În plus, tarifele percepute prin SMS (numerele scurte 7458 și 7576) și aplicații externe au fost cu 16,7%–29,4% mai mari decât cele aprobate oficial, afectând direct cetățenii.

Auditul a identificat indicii de abuz în serviciu, iar instituția a sesizat Direcția Națională Anticorupție (DNA) și a cerut suspendarea directorului general Olaru Constantin-Cristian până la finalizarea anchetei, ceea ce s-a și realizat. Totuși, în ciuda acestor constatări, Adunarea Generală a Acționarilor a majorat indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație la 9.500 lei/lună, în plin scandal, ceea ce a generat critici privind lipsa de responsabilitate și transparență în gestionarea banului public. Salariile au fost plafonate ulterior, pe 25 iunie 2025, în contextul austerităților bugetare, la propunerea primarului general interimar, Stelian Bujduveanu, care a fost susținută de toate partidele.

Curtea de Conturi a recomandat rezilierea contractelor ilegale, implementarea unui sistem intern de control financiar preventiv și dezvoltarea unei aplicații proprii pentru încasarea tarifelor de parcare, pentru a proteja interesele cetățenilor și ale companiei municipale, fără a ști la momentul publicării acestei informații dacă acestea s-au realizat.