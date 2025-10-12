Kremlinul acuză autoritățile din Republica Moldova de „eroare gravă” în relația cu Rusia

Actualele autorităţi din Republica Moldova fac o greşeală gravă atunci când fac din Rusia un adversar, de dragul construirii relaţiilor cu Europa, a declarat pentru agenţia de stat TASS purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând astfel adoptarea în această săptămână, la Chişinău, a unei noi strategii militare, în care Rusia este văzută ca o ameninţare, transmite News.ro.

„Aceasta este o continuare a unei direcţii mai degrabă de confruntare faţă de ţara noastră, o linie neprietenoasă. Din punctul nostru de vedere, actuala conducere moldovenească face o greşeală gravă”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin.

„Ei cred că direcţia de construire a relaţiilor cu Europa implică antagonizarea completă a Rusiei. Această greşeală a fost făcută deja de un stat. Ea nu a adus nimic bun acestui stat”, a avertizat Peskov, referindu-se cel mai probabil la Ucraina, pe care trupele Moscovei au invadat-o în februarie 2022.

La 8 octombrie, guvernul moldovean a aprobat noua strategie militară a ţării până în 2035, în care se spune că principala ameninţare la adresa securităţii Moldovei este Rusia. Printre „riscurile militare şi ameninţările la adresa securităţii naţionale” enumerate în document se numără continuarea de către Rusia a invaziei din Ucraina. Chişinăul vede o „ameninţare directă şi gravă la adresa securităţii şi statalităţii” republicii în extinderea controlului Moscovei asupra teritoriilor ucrainene, temându-se de crearea unui „coridor terestru” la frontierele sale. De asemenea, prezenţa trupelor ruse în Transnistria este identificată ca o altă „ameninţare” în strategia militară a Republicii Moldova.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului acuză actuala conducere a Republicii Moldova că „se agaţă de putere” şi pentru aceasta nu se dă în lături de la nimic. „Atâta timp cât autorităţile moldoveneşti, vedem noi, se agaţă cu disperare de putere, încercând să păstreze această putere, ele nu se dau în lături de la nimic în alegeri pentru a se menţine la putere”, a declarat Peskov.

Comentând adoptarea de către Chişinău a unei strategii militare „antiruseşti”, Peskov a subliniat că „după ce s-au agăţat de putere, ei îşi continuă linia neprietenoasă” faţă de Moscova, scrie TASS. „Nu se poate exprima aici decât regrete”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

La 28 septembrie, în Republica Moldova au avut loc alegeri parlamentare. Potrivit datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale din ţară, Partidul Acţiune şi Solidaritate, aflat la guvernare, care avea 63 de mandate din cele 101 locuri în parlament, şi-a păstrat în continuare controlul, cu 55 de mandate. Opoziţia a declarat deja că nu este de acord cu rezultatul votului şi intenţionează să conteste rezultatele din cauza numeroaselor încălcări ale drepturilor alegătorilor. Autorităţile moldovene au acuzat, în schimb, o interferenţă rusă masivă în campania electorală, constatată inclusiv de misiunea de observare a alegerilor.