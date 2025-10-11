G4Media.ro
Două avioane britanice au zburat într-o misiune de 12 ore alături de…

Sursa foto: Twitter/ Royal Air Force

Două avioane britanice au zburat într-o misiune de 12 ore alături de alte forțe SUA și NATO în apropierea graniței cu Rusia. Au trecut și prin România

11 Oct

Marea Britanie a declarat sâmbătă că două avioane ale Forţelor Aeriene Regale au zburat într-o misiune de 12 ore la începutul acestei săptămâni alături de forţele SUA şi NATO pentru a patrula graniţa cu Rusia, pe fondul unei serii de incursiuni recente ale dronelor şi avioanelor ruseşti în spaţiul aerian al NATO, informează Reuters, transmite News.ro.

Un avion de supraveghere electronică RC-135 Rivet Joint şi un avion de patrulare maritimă P-8A Poseidon au zburat joi din regiunea arctică, trecând pe lângă Belarus şi Ucraina, cu sprijinul unui avion de realimentare KC-135 al Forţelor Aeriene ale SUA.

„Aceasta a fost o misiune comună importantă cu aliaţii noştri din SUA şi NATO”, a declarat ministrul britanic al apărării John Healey.

„Acest lucru nu numai că oferă informaţii valoroase pentru a spori conştientizarea operaţională a forţelor noastre armate, dar transmite un mesaj puternic de unitate a NATO către (liderul rus Vladimir) Putin şi adversarii noştri”, a adăugat Healey.

La începutul acestei luni, liderii Uniunii Europene au susţinut planurile de consolidare a apărării blocului împotriva dronelor ruseşti.

