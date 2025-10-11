VIDEO Premieră în ATP: Finală de turneu Masters între doi veri, după ce aceștia i-au eliminat pe Djokovic și Medvedev

Arthur Rinderknech (locul 54 mondial) l-a eliminat pe Daniil Medvedev în semifinalele Mastersului de la Shanghai, iar în marea finală va da peste un membru al familiei: vărul Valentin Vacherot, cel care sâmbătă l-a învins surprinzător pe Novak Djokovic.

Arthur Rinderknech (30 de ani) a avut nevoie de un meci echilibrat de trei seturi, scor 4-6, 6-2, 6-4, pentru a-l învinge pe Daniil Medvedev, al 16-lea favorit al întrecerii.

Prima surpriză a zilei fusese însă stabilită de vărul lui Arthur, Valentin Vacherot: monegascul l-a învins pe Novak Djokovic.

Rezumatul partidei dintre Arthur Rinderknech și Daniil Medvedev

Verișorii Arthur și Valentin se vor duela duminică pentru cucerirea trofeului de la Shanghai.

It’s a family showdown 🙌 Arthur Rinderknech faces cousin Valentin Vacherot in the 2025 @SH_RolexMasters final!#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/HwNJF5rb0V — ATP Tour (@atptour) October 11, 2025

Va fi doar a treia finală din istoria turneelor de timp Masters (ATP 1000) care se va disputa între doi jucători care nu au avut statutul de cap de serie. S-a mai întâmplat la Hamburg, în 1996, și la Paris, în 2003.

Competițiile Masters și-au făcut apariția în circuitul ATP în 1990.