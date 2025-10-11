Un oficial al organizației teroriste Hamas respinge categoric dezarmarea prevăzută în planul de pace al președintelui Trump

Dezarmarea Hamas, prevăzută în cadrul planului preşedintelui american Donald Trump care urmăreşte să pună capăt războiului din Fâşia Gaza, este „în afara oricărei discuţii”, a declarat sâmbătă pentru AFP un responsabil al grupării islamiste palestiniene, transmite Agerpres.

„Predarea armelor propusă este în afara oricărei discuţii şi nu este negociabilă”, a afirmat acest responsabil, sub rezerva anonimatului.

Organizația teroristă Hamas funcționează atât ca un organism politic, dar și ca o armată de sine stătătoare, cu armament și muniție de toate calibrele furnizate de Rusia, Iran și alte autocrații din Orientul Mijlociu.

Israelul şi Hamas au încheiat joi în Egipt un acord de încetare a focului, intrat în vigoare vineri, care prevede eliberarea ostaticilor aflaţi în captivitate în Fâşia Gaza într-un termen de 72 de ore în schimbul unui număr de deţinuţi palestinieni de către Israel.

Acest acord se bazează pe un plan anunţat în septembrie de Donald Trump pentru a pune capăt celor doi ani de război devastator în teritoriul palestinian.

A doua etapă a acestui plan în 20 de puncte, aflat în centrul divergenţelor între Israel şi Hamas, vizează dezarmarea grupării islamiste palestiniene, exilarea combatanţilor săi şi continuarea retragerii etapizate a armatei israeliene din Fâşia Gaza.