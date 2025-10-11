Google, desemnat cu statut de piață strategică în Marea Britanie pentru serviciile de căutare

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Autoritatea britanică pentru concurenţă şi pieţe (CMA) a activat vineri noi competenţe legale pentru a reglementa activităţile de căutare ale Google, desemnând compania cu ”statut de piaţă strategică” pentru serviciile sale de căutare generală şi publicitate prin căutare., transmite CNBC, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Decizia vine după o investigaţie de aproape nouă luni, în urma căreia CMA a concluzionat că gigantul american deţine ”o putere de piaţă substanţială şi consolidată”.

Măsura îi oferă autorităţii posibilitatea de a impune schimbări concrete în modul în care funcţionează căutarea Google în Marea Britanie.

”Am constatat că Google deţine o poziţie strategică în domeniul căutărilor şi al publicităţii bazate pe căutare – peste 90% dintre căutările din Regatul Unit au loc pe platforma sa”, a declarat Will Hayter, director executiv pentru pieţe digitale în cadrul CMA.

Deşi desemnarea nu reprezintă o constatare de abatere, aceasta va permite autorităţilor să propună intervenţii pentru a creşte concurenţa.

Consultările privind posibilele măsuri vor începe mai târziu în acest an. Printre opţiunile discutate anterior se numără obligarea Google să asigure un sistem de clasificare mai echitabil al rezultatelor, precum şi să ofere editorilor un control mai mare asupra modului în care conţinutul lor este utilizat, inclusiv în răspunsurile generate de inteligenţa artificială.

CMA a precizat că asistentul AI Gemini al Google nu intră în aria acestei desemnări, însă alte funcţii de căutare bazate pe inteligenţă artificială sunt incluse.

Google a reacţionat avertizând că unele dintre intervenţiile propuse ar putea frâna inovaţia şi lansarea de produse noi în Regatul Unit.

”Multe dintre ideile discutate ar putea inhiba inovaţia şi creşterea economică, întârziind lansarea de produse într-o perioadă de profunde transformări bazate pe AI”, a spus Oliver Bethell, director pentru concurenţă la Google.

Compania-mamă, Alphabet, a anunţat luna trecută o investiţie de 5 miliarde de lire sterline (6,8 miliarde de dolari) în infrastructura AI din Regatul Unit, inclusiv construirea unui centru de date de ultimă generaţie în apropiere de Londra, o mişcare pe care ministrul britanic de finanţe Rachel Reeves a descris-o drept „un vot de încredere puternic în economia britanică şi în parteneriatul cu SUA”.

Google a subliniat că utilizatorii şi companiile britanice au beneficiat adesea primii de inovaţiile sale, datorită unui climat de reglementare mai flexibil comparativ cu Uniunea Europeană.

”Pentru ca acest avantaj să continue, Regatul Unit ar trebui să evite reglementări excesiv de împovărătoare şi să înveţe din consecinţele negative observate în alte jurisdicţii”, a adăugat Bethell.

Noile puteri ale CMA, introduse la începutul anului, au fost concepute pentru ”a îmbunătăţi concurenţa în pieţele digitale, stimulând inovaţia şi investiţiile în economia britanică”. Autoritatea desfăşoară în paralel o altă anchetă privind operaţiunile mobile ale Google.