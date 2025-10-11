Constantine primăvară-vară 2026 la Romanian Fashion Week București: o estetică distopică între forță și fragilitate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Colecția primăvară-vară 2026 semnată de Constantine a adus pe podiumul Romanian Fashion Week București una dintre cele mai cinematografice și provocatoare interpretări ale modei românești contemporane. Designerul își asumă o estetică post-apocaliptică, urbană și viscerală, în care pielea, denimul, metalul și materialele distruse coexistă într-un discurs despre supraviețuire și identitate.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

De la primele lookuri, direcția este clară: un univers în care forța fizică și fragilitatea emoțională se amestecă fără limite. Ținutele din piele neagră, centurile metalice, fermoarele expuse și accesoriile cu ținte evocă o lume în care protecția devine armură, iar corpul este teren de luptă. În contrapunct, apar siluete dezgolite, topuri bandeau, pantaloni rupți și rochii din tricot erodat, ce aduc o dimensiune vulnerabilă, aproape poetică.

Cromatic, colecția se desfășoară între negru, gri metalic, roșu sângeriu și tonuri de pământ, o paletă care amplifică dramatismul vizual. Țesăturile par tratate pentru a transmite o istorie, o uzură intenționată, un trecut dureros. Constantine demonstrează o atenție remarcabilă la textură și stratificare: de la denimuri fragmentate până la piei lucioase și materiale arse, fiecare suprafață spune o poveste.

Estetic, colecția se înscrie într-o zonă avant-garde cu influențe industrial-punk, dar cu o construcție clară a siluetei. Masculinitatea este reinterpretată, vulnerabilă, sexualizată, expusă, iar feminitatea devine expresia unei forțe neîmblânzite. Totul respiră control haotic, un echilibru fin între brutalitate și rafinament.

Un punct puternic al prezentării este coerența narativă: toate lookurile par parte dintr-un același scenariu, o lume distopică unde moda devine formă de rezistență. În același timp, designerul reușește să ofere și piese cu potențial comercial, în special prin reinterpretarea hainelor utilitare și a tricoturilor.

Colecția lui Constantine ar beneficia de o rafinare a proporțiilor și finisajelor. În unele lookuri, greutatea vizuală a materialelor, piele, denim, metal, pare să eclipseze corpul, pierzând din precizia croielii. O dozare mai atentă a volumelor și introducerea unor contraste subtile (transparențe, materiale fluide) ar putea echilibra ansamblul.

Totodată, ar fi interesant de explorat o extensie a paletei cromatice dincolo de negru și pământiu, pentru a aduce o nouă dimensiune emoțională conceptului, fără a-i diminua forța vizuală.

Cu această colecție, Constantine confirmă că este una dintre vocile cele mai curajoase ale noii generații de designeri români. Estetica sa întunecată, dar sofisticată, transformă moda într-o formă de manifest, iar podiumul într-un spațiu al libertății vizuale. SS26 este un statement despre putere, identitate și supraviețuire, o viziune care nu caută aprobarea, ci confruntarea.