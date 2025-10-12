Viktor Orbán, pentru o publicație din Transilvania: Relațiile româno-ungare sunt marcate de incertitudine, dar aceasta este starea naturală. Pacea e o fază excepțională, nu vine de la sine

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că relațiile dintre România și Ungaria sunt marcate de incertitudine, însă această situație reflectă „starea naturală” a legăturilor dintre cele două popoare, având în vedere istoria comună plină de conflicte.

Afirmațiile au fost făcute într-un interviu acordat jurnalistului Zoltán Kádár, de la publicația Transzilván din Transilvania, în care liderul de la Budapesta a discutat despre cooperarea regională, identitatea maghiarilor din afara granițelor și legăturile bilaterale dintre cele două state.

Întrebarea esențială este „dacă putem intra în divergență pașnică. Starea naturală nu este aceea că există pace, aceasta este mai degrabă o fază excepțională, nu vine de la sine”, a spus Viktor Orbán, potrivit publicației.

Premierul ungar a afirmat totodată că actualul guvern al României este dispus să coopereze, considerând acest lucru „din fericire așa”.

Interviul survine la scurt timp după participarea premierului ungar la Congresul UDMR de la Cluj, unde Orbán a avut un discurs cu accente electorale, în contextul alegerilor parlamentare din Ungaria programate pentru aprilie 2026.

La congres, Orbán a transmis un mesaj comunității maghiare din Transilvania: „În aprilie 2026, patria va avea nevoie de maghiarii din Transilvania. UDMR a dovedit că nu dimensiunea, ci voinţa conferă ponderea comunităţii. Întrebarea nu este cât de mare este câinele, ci cât de mult vrea câinele să se lupte”, a spus premierul ungar.

El a adăugat că UDMR nu este o organizație minoritară, ci un „factor de strategie națională”, iar maghiarii din România și Ungaria au un interes comun: menținerea stabilității și a respectului reciproc între națiunile din regiunea Dunării. Orbán a încheiat prin a spune că maghiarii „nu pot conta pe dimensiune, armată sau economie”, ci doar pe „realizări extraordinare” care să le confirme valoarea în fața lumii.