Viktor Orban, îndemnuri electorale la congresul UDMR, înainte de alegerile din Ungaria: În aprilie 2026, patria va avea nevoie de maghiarii din Transilvania / UDMR a dovedit că nu dimensiunea, ci voinţa conferă ponderea comunităţii. Întrebarea nu este cât de mare este câinele, ci cât de mult vrea câinele să se lupte

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a cerut vineri explicit sprijinul comunității maghiare din România la alegerile parlamentare din aprilie 2026, unde are de înfruntat celmai puternic adversar din ultimul deceniu – politicianul de opoziție Péter Magyar. Viktor Orban a spus vineri la congresul UDMR de la Cluj că ”în aprilie 2026, patria va avea nevoie de maghiarii din Transilvania”, după care a lansat un îndemn pentru formațiunea condusă de Kelemen Hunor: ”UDMR a dovedit că nu dimensiunea, ci voinţa conferă ponderea comunităţii. Întrebarea nu este cât de mare este câinele, ci cât de mult vrea câinele să se lupte”.

Reamintim că președintele Nicușor Dan nu a mai venit vineri la congresul UDMR de la Cluj, deși inițial confirmase participarea.

La congres s-a înregistrat și un moment tensionat, când președintele PSD Sorin Grindeanu a ieșit din sală la intonarea imnului Ținutului Secuiesc.

Premierul Ungariei, Orban Viktor, a declarat vineri, la Congresul UDMR, că această formaţiune nu este una minoritară, ci este factor de strategie naţională, subliniind totodată importanţa comunităţii maghiare din Transilvania, transmite Agerpres.

„Viitorul nu este al acelora care doar se uită în jur, ci a celor care acţionează. Viitorul este al acelor care prin faptele lor şi prin munca lor spun ceea ce au de spus. Cei care nu trăiesc cu şansa viitorului, vor pierde viitorul. Aş vrea clar şi răspicat să vă spun că la anul nu va fi vorba doar de viitorul guvern ungar, ci şi despre viitorul naţiunii, despre libertatea ţării şi suveranitatea ţării. În aprilie 2026, patria va avea nevoie de maghiarii din Transilvania. Onorat congres, şi UDMR a împlinit 35 de ani, la mulţi ani! A dovedit din nou că nu dimensiunea, nu mărimea, ci voinţa conferă ponderea comunităţii. Întrebarea nu este cât de mare este câinele, ci cât de mult vrea acest câine să se lupte. UDMR, la Bucureşti, este stabilitatea şi vocea raţiunii; la Budapesta, UDMR este partenerul de încredere; la Bruxelles reprezintă interesele maghiarimii, motiv pentru care vă spun că UDMR nu este organizaţie minoritară, ci este un factor de strategie naţională”, a afirmat premierul Ungariei, conform traducerii oficiale.

De asemenea, Orban Viktor a spus că maghiarii din Ungaria şi cei din România au un interes comun: să fie stabilitate în ţările de-a lungul Dunării, iar naţiunile din această regiune să se respecte.

„Maghiarii din Transilvania sunt dovada vie că o comunitate trăieşte atâta vreme cât sunt unii care au încredere în ea şi dacă credem în ea, atunci, nici victoria nu se va lăsa aşteptată. Comunitatea maghiară din Transilvania este puternică, muncitoare, educă, creează, construieşte şi învinge, câştigă în fiecare zi, din nou şi din nou va învinge şi va câştiga. Noi la Budapesta vedem că maghiarii din România şi din Ungaria au un interes comun: să fie stabilitate de-a lungul Dunării, naţiunile care trăiesc aici să nu se calce în picioare reciproc, ci să se stimeze. Dacă vecinii noştri o duc bine, şi noi o ducem bine, motiv pentru care suntem interesaţi în binele României şi suntem interesaţi şi în succesul guvernului condus de domnul premier Ilie Bolojan. Astăzi, pace, convieţuire, colaborare există”, a menţionat premierul Ungariei.

Premierul Orban a susţinut şi că maghiarii sunt la strâmtoare, fiindcă Ungaria nu este nici o ţară mare, nici numeroasă, nici puternică militar şi economic, iar de aceea trebuie să vizeze realizări ieşite din comun.

„Noi, maghiarii, suntem la strâmtoare. Nu putem argumenta nici cu dimensiunile noastre, nici cu efectivul nostru, nici cu armata noastră, nici cu economia noastră, motiv pentru care nouă ne este foarte greu să dăm un răspuns bun. Răspunsul maghiarilor este doar realizările noastre. Noi trebuie să dovedim că am dat mai mult umanităţii decât ce am primit de la umanitate. Noi, maghiarii, putem răspunde bunului Dumnezeu: priviţi-i pe sfinţii noştri din Casa Arpad, la luptele noastre (…) la olimpicii noştri şi pe cei care au primit Premiul Nobel”, a mai spus prim-ministrul ungar, potrivit traducerii oficiale de la eveniment.

Congresul Uniunii Democrate Maghiare din România a început vineri, în judeţul Cluj, cu circa 1.000 de participanţi.

Sunt prezenţi la eveniment şi premierul Ilie Bolojan, lider al PNL, precum şi preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.