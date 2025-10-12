Violenţe la Vitoria, Țara Bascilor, între susţinătorii şi opozanţii dictatorului Franco, de Ziua Naţională a Spaniei / 17 persoane arestate

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Poliţia spaniolă a arestat duminică 17 persoane în oraşul Vitoria, din nord, după violenţe între susţinătorii şi oponenţii fostului dictator Franco, cu ocazia sărbătorii naţionale, relatează AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Aceste violenţe au avut loc la câteva săptămâni de la împlinirea a 50 de ani de la moartea celui care a condus ţara cu mână de fier între 1939 şi 1975.

Autorităţile au anunţat că au arestat 17 persoane suspectate de „tulburarea ordinii publice”.

Poliţia spaniolă a arestat duminică 17 persoane în oraşul Vitoria, din nord, după violenţe între susţinătorii şi opozanţii fostului dictator Franco, cu ocazia sărbătorii naţionale, relatează AFP, transmite News.ro.

Aceste violenţe au avut loc la câteva săptămâni după împlinirea a 50 de ani de la moartea celui care a condus ţara cu mână de fier între 1939 şi 1975.

Autorităţile au anunţat că au arestat 17 persoane suspectate de „tulburarea ordinii publice”.

Aproximativ douăzeci de poliţişti au suferit „contuzii uşoare”, iar manifestanţii răniţi au fost îngrijiţi la faţa locului de personalul medical, a declarat poliţia într-un comunicat.

Enfrentamientos y altercados entre simpatizantes de La Falange y antifascistas en las calles de Vitoria. pic.twitter.com/ouj0aoDJ7e — Hugo de Payns (@IgdePablo) October 12, 2025

Falanga, partid fascist care se revendică din moştenirea Falangei spaniole fondate în 1933 şi pilon al regimului Franco, a organizat duminică un miting în Ţara Bascilor, comunitate autonomă din nordul ţării. Partidul a venit să-şi afirme apărarea „unităţii Spaniei” cu ocazia sărbătorii naţionale, într-o regiune care este leagănul istoric al unei mişcări separatiste.

Zeci de militanţi s-au adunat într-o piaţă centrală din Vitoria, făcând saluturi fasciste şi fluturând steaguri spaniole, înainte ca contramanifestanţii cu cagule pe faţă să apară, a constatat un jurnalist AFP.

Grupele rivale s-au atacat reciproc cu mobilier urban, bănci, au incendiat pubele de gunoi şi au aruncat cu petarde, înainte de a interveni poliţia.Aproximativ douăzeci de poliţişti au suferit „contuzii uşoare”, iar manifestanţii răniţi au fost îngrijiţi la faţa locului de personalul medical, a declarat poliţia într-un comunicat.

Enfrentamientos y altercados entre simpatizantes de La Falange y antifascistas en las calles de Vitoria. pic.twitter.com/ouj0aoDJ7e

— Hugo de Payns (@IgdePablo) October 12, 2025

Falanga, partid fascist care se revendică din moştenirea Falangei spaniole fondate în 1933 şi pilon al regimului Franco, a organizat duminică un miting în Ţara Bascilor, comunitate autonomă din nordul ţării. Partidul a venit să-şi afirme apărarea „unităţii Spaniei” cu ocazia sărbătorii naţionale, într-o regiune care este leagănul istoric al unei mişcări separatiste.

Zeci de militanţi s-au adunat într-o piaţă centrală din Vitoria, făcând saluturi fasciste şi fluturând steaguri spaniole, înainte să apară contramanifestanţi cu cagule pe faţă, a constatat un jurnalist AFP.

Grupurile rivale s-au atacat reciproc cu mobilier urban, bănci, au incendiat pubele de gunoi şi au aruncat cu petarde, înainte de a interveni poliţia.