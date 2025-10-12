Israel anunţă eliberarea ostaticilor luni dimineaţă, în timp ce Donald Trump pleacă spre Orientul Mijlociu pentru un summit privind Gaza

Israelul a anunţat duminică că 20 de ostatici deţinuţi în Gaza şi consideraţi încă în viaţă vor fi eliberaţi luni dimineaţă, înainte de a fi preluaţi de Crucea Roşie, potrivit unui purtător de cuvânt al guvernului israelian, relatează CNN. În paralel, aproape 2.000 de prizonieri şi deţinuţi palestinieni urmează să fie eliberaţi din închisorile israeliene.

Anunţul vine în contextul în care preşedintele american Donald Trump urmează să plece duminică spre Orientul Mijlociu, într-un turneu ce include o vizită în Israel şi un summit internaţional în Egipt privind viitorul Fâşiei Gaza. Trump va susţine luni un discurs în Knesset, parlamentul israelian, şi va avea întâlniri cu premierul Benjamin Netanyahu şi cu familiile ostaticilor.

După vizita în Israel, liderul american se va deplasa în Egipt, unde va participa la o conferinţă internaţională dedicată reconstrucţiei Gaza, alături de lideri din peste 20 de ţări.

În Gaza, situaţia umanitară rămâne critică. Potrivit Ministerului Sănătăţii din enclavă, peste 67.800 de palestinieni au fost ucişi în cei doi ani de război, iar peste 170.000 au fost răniţi. În ultimele 24 de ore, cel puţin 117 trupuri au fost recuperate din ruine, conform autorităţilor locale.

Între timp, şeful Statului Major al Armatei Israeliene, Eyal Zamir, a declarat că forţele armate au luat „decizii complexe” pentru a evita periclitarea vieţilor ostaticilor şi pentru a „reduce pierderile” din rândul trupelor israeliene. El a afirmat că presiunea militară şi acţiunile diplomatice din ultimii doi ani au reprezentat o „victorie asupra Hamas”.

Pe plan diplomatic, fostul premier britanic Tony Blair s-a întâlnit cu vicepreşedintele Autorităţii Palestiniene, Hussein Al-Sheikh, pentru a discuta despre „ziua de după război” şi despre sprijinirea eforturilor lui Trump de a asigura un acord de pace durabil.

Totuşi, biroul media al prizonierilor palestinieni a avertizat că „obstacole complexe” întârzie publicarea listei complete a persoanelor ce urmează să fie eliberate, precizând că negocierile continuă „în ritm intens”.

Acordul de încetare a focului, aflat în a treia zi de aplicare, prevede schimbul de ostatici şi prizonieri, intrarea ajutoarelor umanitare în sudul Gazei şi reluarea eforturilor de reconstrucţie. Vizita lui Trump în regiune marchează cea mai amplă iniţiativă diplomatică americană în Orientul Mijlociu de la reluarea conflictului Israel–Hamas.