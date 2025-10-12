Netanyahu: Întoarcerea ostaticilor din Gaza, așteptată luni, va fi un „eveniment istoric” între tristețe și bucurie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Întoarcerea ostaticilor deţinuţi în Gaza de la atacul Hamas din 7 octombrie 2023 va marca un „eveniment istoric” îmbinând „tristeţe” şi „bucurie”, a declarat duminică seara premierul israelian Benjamin Netanyahu, a consemnat AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Întoarcerea, aşteptată luni în Israel, este „un eveniment istoric care combină tristeţea eliberării ucigaşilor cu bucuria întoarcerii ostaticilor”, a spus Netanyahu într-un scurt discurs televizat, exprimându-şi totodată speranţa că, în ciuda „numeroaselor dezacorduri” dintre israelieni, în ţară va urma o „uniune a inimilor”.

Israelul a obţinut „victorii extraordinare” în doi ani de război împotriva Hamas în Gaza, război care s-a extins mult dincolo de graniţele sale, dar „lupta nu s-a încheiat”, a mai afirmat premierul israelian.

„Împreună, am obţinut victorii extraordinare, victorii care au uimit întreaga lume. Şi vreau să vă spun: peste tot unde am luptat, am obţinut victoria, dar, în acelaşi timp, trebuie să vă spun că lupta nu s-a încheiat”, a atenţionat Benjamin Netanyahu.

„Încă avem foarte mari provocări de securitate în faţă. Unii dintre duşmanii noştri încearcă să se facă pentru a ne ataca din nou şi, aşa cum se spune la noi, ne ocupăm de ei”, a adăugat Netanyahu, fără a oferi mai multe detalii.