Donald Trump merita premiul Nobel, afirmă Vladimir Putin / Dictatorul de la…

Donald Trumpt Vladimir Putin summit Alaska
Sursa foto: Drew ANGERER / AFP / Profimedia

Donald Trump merita premiul Nobel, afirmă Vladimir Putin / Dictatorul de la Kremlin: „Comitetul Nobel și-a pierdut credibilitatea”

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Donald Trump „face multe” pentru pacea mondială și a criticat comitetul Nobel după ce acesta a refuzat să acorde premiul său cel mai important liderului american, relatează Politico.

Vineri, comitetul norvegian a acordat renumitul premiu pentru pace liderului opoziției venezuelene, María Corina Machado, ignorându-l pe Trump, care a făcut campanie deschisă și zgomotoasă pentru a obține această distincție.

Anunțul a stârnit critici din partea dictatorului de la Kremlin, acesta sărind în apărarea lui Trump. „Credibilitatea comitetului Nobel a fost în mare parte pierdută”,  le-a declarat  Putin vineri reporterilor, în timpul unei vizite în Tadjikistan. „Au existat cazuri în care comitetul Nobel a acordat premiul unor persoane care nu au făcut nimic pentru pace. Acest lucru a afectat prestigiul premiului.”, a mai spus Putin, fără a da nume.

Deși a ezitat când a fost întrebat dacă consideră că Trump merită premiul, președintele rus – care în prezent duce un război sângeros de mai mulți ani în Ucraina și este căutat de Curtea Penală Internațională pentru presupuse crime de război – a spus că Trump „face într-adevăr multe pentru a rezolva crize care durează de ani, în unele cazuri de zeci de ani”.

Trump „urmărește sincer pacea” în Ucraina, a spus Putin, adăugând că „cel mai frapant exemplu” al credibilității sale în materie de pace „este situația din Orientul Mijlociu”.

Președintele american a anunțat miercuri că Israelul și Hamas „au semnat prima fază” a unui acord pentru a pune capăt războiului din Gaza, iar Israelul a declarat vineri că încetarea focului a intrat în vigoare în enclava asediată. Este unul dintre numeroasele conflicte pe care Trump a susținut că le-a negociat în al doilea mandat al său – deși Associated Press contrazice în mare parte informația.

„Dacă Donald reușește să realizeze tot ceea ce își propune, tot ceea ce a discutat și încearcă să facă, va fi un moment istoric”, a declarat președintele rus Vladimir Putin.


