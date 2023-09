Șoferii care parchează în București se plâng că sunt suprataxaţi dacă plătesc prin SMS și că prețul real e scris cu litere mici pe panouri. Primăria: Comisioanele sunt menționate

Deşi pe panourile din parcările administrate de Primăria Municipiului Bucureşti prin Compania Municipală Parking Bucureşti scrie că o oră de parcare costă 5 lei, în realitate, şoferilor li se reţin 1,31 euro (6,55 lei) dacă fac plata prin sms, cea mai folosită metodă. Ce-i drept, în partea de jos a panoului scrie cu litere mici că şoferii pot fi taxaţi cu mai mult de 5 lei, în funcţie de metoda de plată aleasă, foarte puţini dintre ei observă acest detaliu.

„Nu mi se pare în regulă. Mi se pare corect să taxeze cu cât scrie acolo. Îmi spune aici că e 1,31 euro cu TVA-ul inclus. Înseamnă mai mult de 5 lei. Nu mi se pare corect. Nu. Trebuie să îmi arate exact cât costă”, a declarat pentru G4Media.ro unul dintre şoferii surprinşi că îşi plătea locul de parcare prin sms.

Reprezentanţii companiei care administrează parcările Capitalei sustin că şoferii au posibilitatea să plătească 5 lei atunci când achită direct la angajatul companiei Parking sau prin aplicaţia companiei, ceea ce am încercat să facem şi noi, numai că în parcarea din Piaţa Victoriei în care ne aflam, nu era niciun angajat, iar aplicaţia sugerată nu functiona. Prin urmare, singura variantă facilă a fost plata prin sms unde am dat 6,5 lei în loc de 5 cat era afisat.

„Eu văd lucrul acesta ca o reclamă mincinoasă. Mi se afişează un preţ, dar atunci când vreau să plătesc mi se ia mai mulţi bani. Dacă o modalitatea de plată presupune un tarif mai mare decât cel afişat de 5 lei, lucrul acesta trebuie comunicat foarte clar”, este de părere Dragoş Dincă, prof. univ., Administraţie Publică, SNSPA.

Într-un răspuns pentru TVR, Compania Municipală Parking Bucureşti spune că: „Utilizarea oricarei optiuni de plata ce implica aplicare de comisioane de catre operatorul serviciului de plata respectiv, presupune acceptarea de catre utilizatorul serviciului a comisioanelor aplicate, fapt mentionat pe panourile de informare amplasate in parcajele publice operate de CMPB SA.

Referitor la plata prin SMS, costul achitat de utilizator este compus din tariful orar de parcare perceput si incasat de catre CMPB SA, la care se adauga comisioanele procesatorului de plati prin SMS si ale operatorilor de telefonie mobila prin intermediul carora se utilizeaza acest serviciu. De altfel, aceasta metoda de plata este una larg folosita in plata diverselor servicii si taxe, ca de exemplu plata taxei de drum (rovinieta), a biletelor de calatorie STB, a taxei de pod de la Fetesti etc. In toate aceste exemple exista acelasi tip de diferente intre tarifele afisate si costurile finale pe factura telefonica, la utilizator”.

Şeful Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) Horia Constantinescu este de părere că şoferii ar trebui să fie informaţi asupra preţului final care ar trebui să fie afişat în lei şi nu în euro.

„Oricare dintre componentele unui preţ trebuie să fie inclus în cel final, tocmai pentru a nu da naştere unor situaţii discutabile în funcţie de variaţia acestora, fie schimbul valutar, fie din alte condiţii subiective ale operatorului economic. În opinia noastră, inclusiv tariful în euro este o poveste ce nu respecta exigenţele legale.”, a declarat pentru TVR, Horia Constantinescu.

În prezent, Compania Municipală Parking Bucureşti administrează 30.000 de locuri de parcare.