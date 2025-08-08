G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Trupele Paraziții și Vama se retrag de la ediţia de anul acesta…

Cheloo, Paraziții
Screenshot Facebook, Cheloo16hzoficial

Trupele Paraziții și Vama se retrag de la ediţia de anul acesta a festivalului UNTOLD

Articole8 Aug • 1.088 vizualizări 0 comentarii

Trupa Vama se retrage de la ediţia de anul acesta a festivalului UNTOLD, justificând neînţelegeri cu organizatorii. Anterior, Paraziţii au transmis că din motive independente de ei nu vor putea participa la eveniment, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„După şase ani de colaborare fără incidente, am decis (cu regret, desigur) să ne retragem din ediţia de anul acesta a festivalului UNTOLD 2025. Decizia vine în urma unor neînţelegeri, rezultate din diferenţe de viziune şi de perspectivă, pe care nu am putut să le depăşim, în ciuda dialogului avut cu organizatorii. Ne pare rău că nu ne vom revedea la Cluj. Publicul rămâne pentru noi cea mai tare scenă and memories are all we have”, a fost mesajul trupei.

„Totodată trupa Paraziţii a luat decizia să suspende următoarele apariţii live”, este mesajul din comunicatul oficial.

UNTOLD X a început joi seară cu peste 110.000 de fani din peste 100 de ţări. Prima zi a adus pe scena principală artişti internaţionali de top, show-uri concepute special pentru acest moment, reveniri care au readus pe scenă nume legate de istoria festivalului şi o premieră mondială prezentată în exclusivitate pe Cluj-Arena, potrivit organizatorilor.

Organizatorii au anunţat că vânzarea abonamentelor pentru ediţia UNTOLD 2026 va începe sâmbătă, 9 august, de la ora 18.30.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Comedii, documentare şi producţii istorice la Festivalul de Film Ucrainean, între 15 august şi 14 septembrie

Articole7 Aug • 141 vizualizări
0 comentarii

Festivalul de Film şi Istorii Râşnov debutează vineri / Proiecții, dezbateri și concerte, într-o caravană care se încheie pe 14 august

Articole6 Aug • 564 vizualizări
0 comentarii

Filmul ”Dinţi de lapte” regizat de Mihai Mincan a fost selectat la Festivalul Internaţional de la Toronto

Articole6 Aug • 332 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.