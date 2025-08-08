Trupele Paraziții și Vama se retrag de la ediţia de anul acesta a festivalului UNTOLD
Trupa Vama se retrage de la ediţia de anul acesta a festivalului UNTOLD, justificând neînţelegeri cu organizatorii. Anterior, Paraziţii au transmis că din motive independente de ei nu vor putea participa la eveniment, transmite News.ro.
„După şase ani de colaborare fără incidente, am decis (cu regret, desigur) să ne retragem din ediţia de anul acesta a festivalului UNTOLD 2025. Decizia vine în urma unor neînţelegeri, rezultate din diferenţe de viziune şi de perspectivă, pe care nu am putut să le depăşim, în ciuda dialogului avut cu organizatorii. Ne pare rău că nu ne vom revedea la Cluj. Publicul rămâne pentru noi cea mai tare scenă and memories are all we have”, a fost mesajul trupei.
„Totodată trupa Paraziţii a luat decizia să suspende următoarele apariţii live”, este mesajul din comunicatul oficial.
UNTOLD X a început joi seară cu peste 110.000 de fani din peste 100 de ţări. Prima zi a adus pe scena principală artişti internaţionali de top, show-uri concepute special pentru acest moment, reveniri care au readus pe scenă nume legate de istoria festivalului şi o premieră mondială prezentată în exclusivitate pe Cluj-Arena, potrivit organizatorilor.
Organizatorii au anunţat că vânzarea abonamentelor pentru ediţia UNTOLD 2026 va începe sâmbătă, 9 august, de la ora 18.30.
