Coreea de Nord începe demontarea megafoanelor de la frontiera intercoreeană

Nord-coreenii au început sâmbătă dimineaţa să demonteze megafoane instalate de-a lungul frontierei cu Coreea de Sud, a anunţat statul-major de la Seul, conform agenţiei Yonhap, transmite Agerpres.

Megafoanele de la sud de graniţă fuseseră îndepărtate încă de marţi, după Coreea de Sud nu le mai folosise pentru propagandă din 11 iunie.

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a fost cel care a dat ordinul de încetare a confruntării sonore cu Phenianul, în cadrul eforturilor de ameliorare a relaţiilor intercoreene tensionate.

Militarii din Coreea de Sud au afirmat că mai este nevoie de verificări pentru a confirma că Coreea de Nord îşi demontează toate megafoanele de lângă frontieră.

Predecesorul lui Lee, preşedintele conservator Yook Suk Yeol, a relansat campania de propagandă prin megafoane în iunie anul trecut, după ce din nord au fost lansate către teritoriul sud-coreean mii de baloane cu gunoaie. Seulul recursese intermitent la mesaje cu volum ridicat încă din 2016, după cel de-al patrulea test nuclear al regimului de la Phenian condus de Kim Jong Un.

Mai recent, în mandatul lui Lee, Coreea de Sud a amânat până în septembrie aproximativ jumătate din exerciţiile militare care trebuiau să aibă loc luna aceasta în cadrul manevrelor anuale Ulchi Freedom Shield organizate împreună cu Statele Unite.

Relaţiile intercoreene sunt în continuare întrerupte de la sfârşitul lui 2023, când Nordul a declarat că cele două Corei sunt ţări diferite şi „ostile”.