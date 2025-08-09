Pompierii români dislocaţi în Grecia au intervenit la stingerea incendiilor în zona Palaia Fokaia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Pompierii români dislocaţi în Grecia au intervenit la stingerea incendiilor în zona localităţii Palaia Fokaia, cu intervenţii în condiţii de vizibilitate redusă, pe teren accidentat şi sub acţiunea unui vânt foarte puternic, care a favorizat extinderea focarelor, anunţă, sâmbătă, IGSU, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Odată cu lăsarea întunericului, forţele şi mijloacele modulului RO GFFF-V au continuat să acţioneze în teren, desfăşurând operaţiuni susţinute pentru limitarea şi lichidarea incendiului, protejarea locuinţelor şi a infrastructurii din zona de Sud a localităţii Palaia Fokaia, un oraş de coastă din Attica de Est, Grecia, alimentarea autospecialelor ţării gazdă cu apă, precum şi pentru prevenirea reaprinderilor”, precizează IGSU.

Echipajele au derulat, de asemenea, misiuni de monitorizare permanentă a perimetrului afectat, intervenind prompt în sectoarele cu potenţial ridicat de extindere a focului, în scopul asigurării protecţiei populaţiei şi a bunurilor acesteia.

„Ulterior, pe măsura trecerii orelor, forţele modulului RO GFFF-V şi-au concentrat acţiunile preponderent asupra stingerii incendiilor de vegetaţie, desfăşurând intervenţii în condiţii de vizibilitate redusă, pe teren accidentat şi sub acţiunea unui vânt foarte puternic, care a favorizat extinderea focarelor. Eforturile au continuat fără întrerupere până în zorii zilei, echipajele menţinând o prezenţă activă în teren pentru a asigura controlul şi lichidarea completă a incendiului”, informează IGSU.