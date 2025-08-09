G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Pompierii români dislocaţi în Grecia au intervenit la stingerea incendiilor în zona…

Pompieri romani incendiu Grecia
sursa foto: IGSU/Facebook

Pompierii români dislocaţi în Grecia au intervenit la stingerea incendiilor în zona Palaia Fokaia

Articole9 Aug 0 comentarii

Pompierii români dislocaţi în Grecia au intervenit la stingerea incendiilor în zona localităţii Palaia Fokaia, cu intervenţii în condiţii de vizibilitate redusă, pe teren accidentat şi sub acţiunea unui vânt foarte puternic, care a favorizat extinderea focarelor, anunţă, sâmbătă, IGSU, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Odată cu lăsarea întunericului, forţele şi mijloacele modulului RO GFFF-V au continuat să acţioneze în teren, desfăşurând operaţiuni susţinute pentru limitarea şi lichidarea incendiului, protejarea locuinţelor şi a infrastructurii din zona de Sud a localităţii Palaia Fokaia, un oraş de coastă din Attica de Est, Grecia, alimentarea autospecialelor ţării gazdă cu apă, precum şi pentru prevenirea reaprinderilor”, precizează IGSU.

Echipajele au derulat, de asemenea, misiuni de monitorizare permanentă a perimetrului afectat, intervenind prompt în sectoarele cu potenţial ridicat de extindere a focului, în scopul asigurării protecţiei populaţiei şi a bunurilor acesteia.

„Ulterior, pe măsura trecerii orelor, forţele modulului RO GFFF-V şi-au concentrat acţiunile preponderent asupra stingerii incendiilor de vegetaţie, desfăşurând intervenţii în condiţii de vizibilitate redusă, pe teren accidentat şi sub acţiunea unui vânt foarte puternic, care a favorizat extinderea focarelor. Eforturile au continuat fără întrerupere până în zorii zilei, echipajele menţinând o prezenţă activă în teren pentru a asigura controlul şi lichidarea completă a incendiului”, informează IGSU.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.