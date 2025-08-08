Descoperire fascinantă: O planetă gigant în Alpha Centauri, cel mai apropiat sistem solar

Astronomii au găsit dovezi solide ale existenței unei planete gigant gazoase în cel mai apropiat sistem stelar de al nostru – Alpha Centauri, situat la doar patru ani și jumătate lumină distanță. În termeni astronomici, această planetă neînsuflețită ar fi o vecină apropiată a Pământului și ar putea avea sateliți naturali care să susțină viața, arată BBC.

Semnele prezenței planetei au fost detectate de puternicul telescop spațial James Webb. Planeta potențială a fost detectată inițial în august 2024, dar a dispărut din observațiile ulterioare.

„Patru ani și jumătate este mult timp, dar în termeni galactici, este foarte aproape – este în vecinătatea noastră”, a declarat Dr. Carly Howett, profesor asociat de instrumentație spațială la Universitatea Oxford.

Oamenii de știință sunt deosebit de entuziasmați din cauza asemănărilor dintre steaua exoplanetei și Soarele nostru:

Steaua este similară Soarelui – are aproximativ aceeași temperatură și luminozitate

Proximitatea – face posibilă studierea mai detaliată în viitor

Potențialul pentru viață – pe sateliți naturali care ar putea orbita planeta

„Este în jurul unei stele asemănătoare Soarelui, cu aceeași temperatură și luminozitate. Acest lucru este foarte important dacă vrem să ne gândim la lumi locuibile”, adaugă Dr. Howett.

Caracteristicile planetei

Planeta ar fi similară cu giganții gazoși din sistemul nostru solar – Saturn și Jupiter – fiind învelită într-un nor gros de gaz. Deși planeta în sine nu ar putea susține viața, lunile ei ar putea fi locuibile.

În sistemul nostru solar, Jupiter și alte planete au luni înghețate care, potrivit cercetătorilor, ar putea susține viața. Această posibilitate este în prezent investigată prin misiunile Europa Clipper și Juice.

Diferența crucială este că, în timp ce planetele noastre sunt departe de Soarele nostru dătător de viață, această planetă potențială este comparativ aproape de steaua sa.

Astronomii vor căuta acum mai multe semne ale planetei. Speră să folosească un nou telescop NASA – Grace Roman Space Telescope – care va începe să funcționeze în 2027.

Observațiile viitoare ale telescopului James Webb ar trebui să ne spună și din ce este alcătuită planeta, folosind imaginea spectrală. Aceasta va construi o imagine mai detaliată a aspectului ei și a cât de locuibile ar putea fi lunile care o orbitează.

Această descoperire deschide noi perspective pentru căutarea vieții în univers. Proximitatea relativă a sistemului Alpha Centauri îl face un candidat ideal pentru studii viitoare și, eventual, pentru misiuni robotice în deceniile următoare.