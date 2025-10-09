Procurorii britanici l-au pus sub acuzare pe un fost DJ de la BBC Radio 1 pentru viol şi atentat la pudoare

Biroul Procuraturii Coroanei din Regatul Unit a anunţat joi că l-a pus sub acuzare pe Tim Westwood, un fost DJ celebru de la BBC Radio 1, care este vizat de patru capete de acuzare pentru viol şi nouă capete de acuzare pentru atentat la pudoare, informează Reuters.

Acuzaţiile se referă la presupuse infracţiuni comise asupra a şapte femei şi care ar fi avut loc între anii 1983 şi 2016, a declarat Poliţia britanică, transmite Agerpres.

Tim Westwood, în vârstă de 68 de ani, este vizat şi de două capete de acuzare pentru agresiune sexuală.

El va trebui să se prezinte în faţa Curţii de Magistraţi din Westminster pe 10 noiembrie.

Tim Westwood nu a putut fi contactat deocamdată de Reuters pentru a face declaraţii pe această temă.

Prezentatorul de radio a negat anterior toate acuzaţiile de agresiune sexuală formulate împotriva sa.

Atunci când primele acuzaţii au fost făcute publice în aprilie 2022, agentul său de presă a dat publicităţii un comunicat în care celebrul prezentator radiofonic a spus că „respinge cu fermitate toate acuzaţiile de încălcare a legii”.

Tim Westwood este o veritabilă legendă a culturii rap şi hip-hop din anii 1990 din Regatul Unit. Fiu al unui arhiepiscop, Tim Westwood şi-a început cariera lucrând la un post radiofonic local înainte de a se muta la Londra, unde a lucrat pentru BBC Radio 1 până în 2013. Ulterior, el a prezentat emisiuni în fiecare seară de sâmbătă la Capital Xtra, un post radiofonic specializat în hip-hop.