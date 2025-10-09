G4Media.ro
Rusia acuză Ucraina de distrugerea unei ţevi a unei conducte de amoniac, lângă Rusin Iar

Sursa foto: Ministerul Apărării din Ucraina

Rusia acuză Ucraina de distrugerea unei ţevi a unei conducte de amoniac, lângă Rusin Iar, pe frontul de est, cu scopul de a opri înaintarea trupelor ruse în estul Ucrainei. Conducta leagă oraşele rus Togliatti şi ucrainean Odesa

Rusia acuză joi armata ucraineană de distrugerea unei ţevi a unei conducte de amoniac – care provoacă emisii ale acestui gaz toxic folosit în agricultură -, cu scopul de a opri înaintarea trupelor ruse în estul Ucrainei, relatează AFP, transmite News.ro.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, acest incident a avut loc joi, la 2,5 kilometri est de localitatea Rusin Iar, în regiunea Doneţk (est), traversată de o conductă de amoniac, care leagă oreşele rus Togliatti şi ucrainean Odesa.

”Forţele armate ucrainene au minat o ramură a conductei de amoniac (…). La retragerea unităţilor Forţelor armate ucrainene din această zonă, conducta a fost distrusă, ceea ce a antrenat emisia de reziduuri de amoniac prin partea avariată”, acuză ministerul rus.

Nicio victimă nu s-a întregistrat în rândul militarilor ruşi, dă asigurări ministerul.

El publică o înregistrare video în care apar cantitţi mari de fum alb ieşind dintr-o linie în mijlocul câmpului.

Ucraina nu a reacţionat imediat faţă de aceste acuzaţii.

Amoniacul este un gaz produs în mod industrial, în diverse scopuri, care este toxic dacă este inhalat în concetraţie mare.

Localitatea Rusin Iar se află pe front, în apropierea unei zone în care forţe ruse au realizat în august o străpungere a apărării ucrainene, după care au fost respinse în mod parţial de către o contraofensivă ucraineană.

