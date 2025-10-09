UPDATE Tânărul evadat de sub escorta poliţiştilor a fost prins la Craiova / El urma să fie extrădat în Italia pentru jaf armat și a fugit în timp era coborât din autospeciala care îl ducea în arest

UPDATE

Tânărul evadat de sub escorta poliţiştilor de la Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj a fost depistat joi seara pe raza municipiului Craiova după câteva ore de căutări. Potrivit IPJ Dolj, acesta se află în custodia poliţiştilor, urmând a fi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă.

Deţinutul de 27 de ani a evadat joi seara de sub escorta poliţiştilor din cadrul Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, în timp ce era coborât din autospecială pentru a fi introdus în centru, transmite Agerpres.

Articol inițial

Un tânăr de 27 de ani din judeţul Olt, aflat în procedură de extrădare în Italia unde este cercetat pentru jaf armat, a evadat, joi seară, de sub escorta poliţiştilor din Dolj, în timp ce era coborât dintr-o autospecială. El este căutat de peste 600 de persoane, fiind instituite filtre în Craiova şi în localităţile limitrofe. În acest caz se fac cercetări pentru evadare, dar şi pentru înlesnirea evadării, transmite News.ro.

”În această seară, în jurul orei 19.15, Anuţa Iulian-Marius, de 27 de ani, din comuna Iancu Jianu, judeţul Olt, a evadat de sub escorta poliţiştilor din cadrul Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, în timp ce era coborât din autospecială, pentru a fi introdus în centru”, a anunţat IPJ Dolj.

Tânărul se afla în procedură de extrădare iniţiată de Italia, fiind cercetat pentru jaf armat.

La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj a fost constituit un colectiv de lucru, peste 600 de efective fiind mobilizate în desfăşurate activităţilor de căutare în vederea depistării tânărului.

Astfel, atât în municipiul Craiova, cât şi în localităţile limitrofe, au fost instituite filtre pentru prinderea tânărului în cauză.

El are o înălţime de 1,89 metri, frunte lată ridicată, nas drept, ochi căprui, gură liniară, bărbie plată, urechi mari depărtate, faţă ovală maslinie, păr şaten, sprâncene arcuite, barbă nerasă neagră.

Ca semn particular, bărbatul prezintă pe antebraţul drept un tatuaj.

La momentul evadării, tânărul era îmbrăcat cu trening de culoare negru şi tricou alb.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz sub supravegherea unităţii de parchet competente, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evadare.

Totodată, se fac cercetări pentru înlesnirea evadării, urmând a fi sesizată unitatea de parchet competentă.

Persoanele care deţin informaţii utile cu privire la tânărul evadat sunt rugate să apeleze numărul unic de urgenţă 112 sau să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie.