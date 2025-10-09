G4Media.ro
Departamentul de Stat al SUA, după întâlnirea secretarului Marco Rubio cu Oana Țoiu: S-au recunoscut eforturile României de a-și îndeplini angajamentele în materie de cheltuieli de apărare și rolul său de garant al securității în Marea Neagră

Departamentul de Stat al SUA a transmis o primă informare despre întâlnirea secretarului de stat Marco Rubio cu ministrul român de Externe, Oana Țoiu. „Au analizat elementele dialogului strategic bilateral, inclusiv consolidarea cooperării în domeniul apărării, energiei și securității frontierelor”, a transmis adjunctului principal al purtătorului de cuvânt, Tommy Pigott.

„Secretarul Rubio a recunoscut eforturile României de a-și îndeplini angajamentele în materie de cheltuieli de apărare și rolul său de garant al securității în Marea Neagră. Secretarul și ministrul român de externe au discutat, de asemenea, despre rolul companiilor americane în proiectele civile românești din domeniul nuclear și al gazelor naturale, precum și despre oportunitățile de cooperare economică viitoare”, mai precizează Pigott

- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

