Regele Charles şi prinţul William şi-au exprimat sprijinul pentru summitul COP30

Regele Charles al III-lea al Regatului Unit şi prinţul moştenitor William au avut joi o rară apariţie comună pentru a-şi exprima sprijinul faţă de summitul COP30 pentru climă, care va avea loc în curând, într-o perioadă în care reducerea cheltuielilor bugetare, condusă de Statele Unite, a ridicat semne de întrebare cu privire la cât de multe realizări vor putea fi obţinute în cadrul acestui eveniment, informează Reuters.

Lideri politici din întreaga lume, activişti pentru climă şi importanţi oameni de afaceri se vor reuni în Brazilia peste patru săptămâni pentru a participa la negocierile organizate sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite care au ca scop planificarea unor acţiuni mai ambiţioase – şi obţinerea finanţării necesare – pentru a combate creşterea temperaturilor globale.

Însă aceste discuţii vor avea loc pe fondul unei opoziţii crescânde din partea unor lideri mondiali, care ameninţă să fragmenteze consensul global privind clima, determinată de factori precum rezistenţa la costurile subvenţionării proiectelor de energie verde şi prioritizarea cheltuielilor pentru apărare.

Luna trecută, preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat în faţa Adunării Generale a ONU că schimbările climatice reprezintă „cea mai mare escrocherie” din lume.

În Regatul Unit, liderul principalului partid de opoziţie, Partidul Conservator, a declarat miercuri că va sprijini extragerea unor cantităţi mai mari de petrol şi gaze naturale din Marea Nordului, în timp ce partidul Reform UK, care conduce în sondajele de opinie, a anunţat că, dacă va ajunge la putere, va impune taxe sectorului energiilor regenerabile şi că guvernul său va renunţa la obiectivele de reducere la zero a emisiilor nete de carbon.

Regele Charles militează de foarte mulţi ani pentru protejarea mediului înconjurător şi pentru o dezvoltare durabilă, cu mult înainte ca aceste teme să devină populare, şi a participat la numeroase reuniuni COP anterioare, însă biroul de presă al prinţului William a anunţat joi că moştenitorul tronului va participa în locul suveranului britanic la evenimentul din acest an.

Prinţul William a lansat în 2020 premiul Earthshot, care are ca scop găsirea unor soluţii pentru rezolvarea problemelor de mediu în decursul unui deceniu. Ceremonia de decernare a premiilor din acest an va avea loc în Brazilia, cu puţin timp înainte de summitul COP30.

Cei doi membri ai familiei regale britanice au participat joi la evenimentul „Countdown to COP30: mobilising action for climate and nature” („Numărătoarea inversă până la COP30: mobilizarea acţiunilor pentru climă şi natură”), organizat la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, unde s-au întâlnit cu ambasadorul Braziliei în Regatul Unit şi au vizionat expoziţii care prezintă soluţii dezvoltate de britanici pentru combaterea schimbărilor climatice.

„De mai bine de cinci decenii, regele s-a folosit de poziţia sa unică pentru a promova sustenabilitatea, subliniind legătura fundamentală dintre omenire şi natură”, a transmis joi biroul de presă de la Palatul Buckingham.