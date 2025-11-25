Un fost ministru al Apărării din Republica Moldova, percheziționat într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani

Ascultă articolul

Fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Valeriu Pleșca, este vizat într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, potrivit TVR Moldova.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit sursei citate, anchetatorii fac percheziții, marți dimineață, în cauza respectivă.

„La această oră, ofițerii INI, în comun cu polițiștii din BPDS Fulger și procurorii PCCOCS, efectuează percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice, dar și a spălării de bani în proporții deosebit de mari”, se spune într-un comunicat al Inspectoratului General al Poliției.

Autoritățile anunță că acțiunile au loc simultan la mai multe adrese din Chișinău, în vederea stabilirii circumstanțelor privind legalitatea modificării statutului și conducătorilor unui partid politic, dar și legalitatea finanțării partidului respectiv prin intermediul persoanelor interpuse.

Valeriu Pleșca a deținut funcția de ministru al Apărării în perioada în care Republica Moldova a fost condusă de comuniști, între 2004 și 2007, menționează TVR Moldova.