O dronă a căzut peste o casă în Republica Moldova / Incidentul a avut loc marți dimineața / Nu se știe încă proveniența dronei

O dronă a căzut marți dimineața peste o casă dintr-o localitate din republica Moldova. Polițiștii sunt la fața locului și fac cercetări, anunță Mediafax.
Poliția Republicii Moldova a anunțat că incidentul a avut loc marți dimineața în localitatea Cuhureştii de Jos.
„Acum câteva minute, într-o livadǎ din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, pe casa paznicului a căzut o dronă”, a transmis Poliția pe Facebook.
Spre locul incidentului se deplasează echipa Secției tehnico – explozivǎ a Poliției.
Persoanele au fost evacuate și perimetrul a fost izolat de polițiștii din Florești.
Nu se cunoaște încă proveniența dronei. Polițiștii fac cercetări la fața locului.
oare cine utilizeaza drone geran cu litera z inscriptionat pe coada ?