Sursa foto: Twitter / Oleksii Reznikov

Ucraina va putea participa la proiecte de apărare finanțate de UE, în baza unui acord provizoriu al statelor membre

Companiile ucrainene vor putea să participe la proiecte de cercetare şi dezvoltare în domeniul apărării finanţate de UE, în conformitate cu un acord provizoriu la care au ajuns negociatorii statelor membre şi ai Parlamentul European, a informat preşedinţia daneză a Consiliului UE, miercuri seară, relatează dpa, citată de Agerpres.

Acordul leagă Ucraina de Fondul european pentru apărare, care are drept scop consolidarea competitivităţii, eficienţei şi inovării sectorului de apărare al UE. Fondul are un buget de circa 9,5 miliarde de euro pentru perioada de finanţare 2021-2027.

Potrivit preşedinţiei daneze, negociatorii au convenit de asemenea să extindă şi să simplifice utilizarea fondurilor bugetare ale UE pentru proiecte de cercetare şi dezvoltare legate de apărare şi pentru investiţii în capacitatea industrială şi infrastructură. Pentru a putea face acest lucru mai multe programe UE existente, între care şi Horizon Europe, vor fi amendate.

Decizia intervine pe fondul preocupărilor de securitate privind Rusia. Evaluările serviciilor de informaţii sugerează că Rusia ar putea fi capabilă din punct de vedere militar să lanseze un alt război încă din 2030, notează dpa.

Ministrul pentru afaceri europene danez Marie Bjerre a apreciat că acordul trimite un „mesaj puternic” că Europa este hotărâtă să investească în securitatea sa şi să înlăture obstacolele care îi stau în cale. Deschizând programe-cheie ale UE pentru investiţii legate de apărare, UE îşi consolidează eforturile de a susţine industria europeană de apărare şi tehnologia de profil, a adăugat ea.

„Este necesar să ne îndreptăm spre o Europă mai puternică, mai rezilientă şi mai capabilă, care se poate apăra singură până în 2030”, a îndemnat Bjerre.

Tags:
