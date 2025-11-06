G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un profesor de 63 de ani din Craiova, reținut de DIICOT. E…

viol, abuz, acuzatii sexuale, violenta domestica, bataie, depresie, anxietate, singuratate, suferinta, tanara, fata, adolescenta abuzata, tinere, fete
Photo 187473770 © Tinnakorn Jorruang | Dreamstime.com

Un profesor de 63 de ani din Craiova, reținut de DIICOT. E acuzat că a făcut sex cu o elevă

Anchete6 Noi • 974 vizualizări 0 comentarii

Un profesor în vârstă de 63 de ani din Craiova a fost reținut miercuri de procurorii DIICOT. El este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de act sexual cu un minor și pornografie infantilă, ambele în formă continuată, potrivit unui comunicat al parchetului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Procurorii susțin că, în perioada iunie 2018 – decembrie 2019, profitând de poziția sa de profesor, inculpatul ar fi întreținut relații sexuale cu o elevă care la acel moment avea 16 ani.

Cei doi ar fi făcut sex în mai multe locații din Craiova, potrivit DIICOT.

Procurorii au găsit în dispozitivele electronice ale profesorului fotografii și clipuri video cu cei doi.

DIICOT a cerut judecătorilor de la Tribunalul Dolj arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.