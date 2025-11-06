Un profesor de 63 de ani din Craiova, reținut de DIICOT. E acuzat că a făcut sex cu o elevă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un profesor în vârstă de 63 de ani din Craiova a fost reținut miercuri de procurorii DIICOT. El este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de act sexual cu un minor și pornografie infantilă, ambele în formă continuată, potrivit unui comunicat al parchetului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Procurorii susțin că, în perioada iunie 2018 – decembrie 2019, profitând de poziția sa de profesor, inculpatul ar fi întreținut relații sexuale cu o elevă care la acel moment avea 16 ani.

Cei doi ar fi făcut sex în mai multe locații din Craiova, potrivit DIICOT.

Procurorii au găsit în dispozitivele electronice ale profesorului fotografii și clipuri video cu cei doi.

DIICOT a cerut judecătorilor de la Tribunalul Dolj arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile.