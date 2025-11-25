Home » Articole » Categoria cerealelor pentru micul dejun în România: evoluție, inovație și perspective

Categoria cerealelor pentru micul dejun în România: evoluție, inovație și perspective

25 nov. 2025
535
Categoria cerealelor pentru micul dejun în România: evoluție, inovație și perspective
Sursa foto: Nestle
Ascultă articolul

Datele recente de piață arată că categoria cerealelor pentru micul dejun din România are o penetrare largă la nivel de gospodării, de peste 60% (conform YouGov Shopper România, pe un eșantion brut de 6.000 de gospodării, reprezentativ la nivel național, pentru perioada 2024 față de 2023), ceea ce indică un segment stabil de consumatori. În același timp, datele NIQ MAT septembrie 2024 arată că Nestlé conduce piața cerealelor pentru micul dejun cu o cotă de valoare de 45,6%, iar 7 dintre cele mai vândute 10 branduri la nivel național fac parte din portofoliul NESTLÉ: NESQUIK®, LION®, CHOCAPIC®, CHEERIOS®, CINI MINIS®, FITNESS® și CORN FLAKES®, după cum explică Daniela Constantin, Associate Marketing Manager Breakfast Cereals Nestlé.

Ce dimensiune și specific are piața cerealelor din România?

Comparativ cu Europa de Vest, piața cerealelor de mic dejun din România este mai mică, având încă obiceiuri de mic dejun mai tradiționale. Cu toate acestea, se observă o oportunitate semnificativă de creștere, în special prin extinderea varietății de produse și comunicarea mai eficientă a avantajelor legate de conveniență și beneficiilor pentru sănătate ale cerealelor, inclusiv a celor integrale.

Care sunt preferințele românilor, în materie de cereale?

În ultimii ani, se remarcă un interes crescut al românilor pentru comoditate și diversitate la micul dejun. Cerealele pentru micul dejun rămân o alegere constantă pentru numeroase gospodării, mai ales pentru familiile cu copii care apreciază formele jucăușe și aromele consacrate. Totodată, se evidențiază un interes sporit pentru opțiuni sănătoase, precum cerealele integrale, granola sau produsele cu un conținut redus de zahăr.

Articolul continuă mai jos

O altă tendință este orientarea spre opțiuni de mic dejun rapide, cu ambalaje „on-the-go” , adaptate ritmului de viață agitat. Per ansamblu, consumatorii români acordă o atenție tot mai mare aspectelor de nutriție, valoare și inovație atunci când își aleg produsele pentru micul dejun.

Cu ce noutăți concurează Nestlé pe piața cerealelor?

Printre cele mai recente lansări pe piața românească se numără NESTLÉ FITNESS® CU PROTEINE, FĂRĂ ZAHARURI ADĂUGATE, FITNESS® FIBRE, FĂRĂ ZAHARURI ADĂUGATE, CU GUST DE MIERE (disponibile atât ca cereale, cât și sub formă de batoane), precum și cerealele LION TRIPLE CRUNCHY®, produse răspund atât cererii pentru gust, cât și pentru aport nutritiv și unui stil de viață activ. Aceste inovații reflectă preocuparea continuă a CPW pentru dezvoltarea unor produse cu beneficii funcționale relevante pentru consumatorii români.

Nestlé și CPW (joint venture-ul Nestlé – General Mills, dedicat comercializării cerealelor pentru micul dejun) sunt implicați într-o continuă călătorie de renovare a rețetelor, pentru a îmbunătăți profilul nutrițional și a oferi consumatorilor „un mic dejun mai bun”. Din 2014, acest demers a dus la +14% fibre, -10% zahăr și -25% sare la nivelul întregului portofoliu global, iar 90% dintre cerealele de mic dejun Nestlé la nivel internațional conțin cereale integrale ca ingredient principal (99% dintre cerealele destinate copiilor și adolescenților), toate acestea fără a compromite gustul apreciat de consumatori.

CPW continuă să investească în inovare și pregătește noi lansări cu beneficii suplimentare, adaptate tendințelor de sănătate și cerințelor pieței locale, care vor fi anunțate în perioada următoare. Comunicarea clară a beneficiilor cerealelor integrale – de la aportul de vitamine, minerale și fibre, la susținerea digestiei, a energiei de durată și asocierea cu reducerea riscului de boli cronice – rămâne prioritară, inclusiv prin inițiative precum promovarea Zilei Internaționale a Cerealelor Integrale.

Categoria cerealelor pentru micul dejun în România își continuă procesul de transformare, sub semnul inovației, al adaptării la preferințele moderne și al unei comunicări transparente cu consumatorii, iar CPW rămâne un partener de încredere în dezvoltarea acestei piețe.

 

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”