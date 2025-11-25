Categoria cerealelor pentru micul dejun în România: evoluție, inovație și perspective

Ascultă articolul

Datele recente de piață arată că categoria cerealelor pentru micul dejun din România are o penetrare largă la nivel de gospodării, de peste 60% (conform YouGov Shopper România, pe un eșantion brut de 6.000 de gospodării, reprezentativ la nivel național, pentru perioada 2024 față de 2023), ceea ce indică un segment stabil de consumatori. În același timp, datele NIQ MAT septembrie 2024 arată că Nestlé conduce piața cerealelor pentru micul dejun cu o cotă de valoare de 45,6%, iar 7 dintre cele mai vândute 10 branduri la nivel național fac parte din portofoliul NESTLÉ: NESQUIK®, LION®, CHOCAPIC®, CHEERIOS®, CINI MINIS®, FITNESS® și CORN FLAKES®, după cum explică Daniela Constantin, Associate Marketing Manager Breakfast Cereals Nestlé.

Ce dimensiune și specific are piața cerealelor din România?

Comparativ cu Europa de Vest, piața cerealelor de mic dejun din România este mai mică, având încă obiceiuri de mic dejun mai tradiționale. Cu toate acestea, se observă o oportunitate semnificativă de creștere, în special prin extinderea varietății de produse și comunicarea mai eficientă a avantajelor legate de conveniență și beneficiilor pentru sănătate ale cerealelor, inclusiv a celor integrale.

Care sunt preferințele românilor, în materie de cereale?

În ultimii ani, se remarcă un interes crescut al românilor pentru comoditate și diversitate la micul dejun. Cerealele pentru micul dejun rămân o alegere constantă pentru numeroase gospodării, mai ales pentru familiile cu copii care apreciază formele jucăușe și aromele consacrate. Totodată, se evidențiază un interes sporit pentru opțiuni sănătoase, precum cerealele integrale, granola sau produsele cu un conținut redus de zahăr.

O altă tendință este orientarea spre opțiuni de mic dejun rapide, cu ambalaje „on-the-go” , adaptate ritmului de viață agitat. Per ansamblu, consumatorii români acordă o atenție tot mai mare aspectelor de nutriție, valoare și inovație atunci când își aleg produsele pentru micul dejun.

Cu ce noutăți concurează Nestlé pe piața cerealelor?

Printre cele mai recente lansări pe piața românească se numără NESTLÉ FITNESS® CU PROTEINE, FĂRĂ ZAHARURI ADĂUGATE, FITNESS® FIBRE, FĂRĂ ZAHARURI ADĂUGATE, CU GUST DE MIERE (disponibile atât ca cereale, cât și sub formă de batoane), precum și cerealele LION TRIPLE CRUNCHY®, produse răspund atât cererii pentru gust, cât și pentru aport nutritiv și unui stil de viață activ. Aceste inovații reflectă preocuparea continuă a CPW pentru dezvoltarea unor produse cu beneficii funcționale relevante pentru consumatorii români.

Nestlé și CPW (joint venture-ul Nestlé – General Mills, dedicat comercializării cerealelor pentru micul dejun) sunt implicați într-o continuă călătorie de renovare a rețetelor, pentru a îmbunătăți profilul nutrițional și a oferi consumatorilor „un mic dejun mai bun”. Din 2014, acest demers a dus la +14% fibre, -10% zahăr și -25% sare la nivelul întregului portofoliu global, iar 90% dintre cerealele de mic dejun Nestlé la nivel internațional conțin cereale integrale ca ingredient principal (99% dintre cerealele destinate copiilor și adolescenților), toate acestea fără a compromite gustul apreciat de consumatori.

CPW continuă să investească în inovare și pregătește noi lansări cu beneficii suplimentare, adaptate tendințelor de sănătate și cerințelor pieței locale, care vor fi anunțate în perioada următoare. Comunicarea clară a beneficiilor cerealelor integrale – de la aportul de vitamine, minerale și fibre, la susținerea digestiei, a energiei de durată și asocierea cu reducerea riscului de boli cronice – rămâne prioritară, inclusiv prin inițiative precum promovarea Zilei Internaționale a Cerealelor Integrale.

Categoria cerealelor pentru micul dejun în România își continuă procesul de transformare, sub semnul inovației, al adaptării la preferințele moderne și al unei comunicări transparente cu consumatorii, iar CPW rămâne un partener de încredere în dezvoltarea acestei piețe.