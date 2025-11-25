Donează aici. Susține o presă liberă.
Casa de sondare Odoxa l-a dat pe Jordan Bardella, liderul Adunării Naționale, drept câștigător al alegerilor prezidențiale din 2027, indiferent de oponenții săi. Sondajul a fost realizat în decursul săptămânii trecute, pe un eșantion de 1.000 de persoane, informează Mediafax, care citează Reuters.
Potrivit sondajului, liderul de extremă dreapta, în vârstă de 30 de ani, ar câștiga următorul scrutin prezidențial. Acesta ar lua aproximativ 35 sau 36% în primul tur, iar în turul al doilea, acesta ar câștiga indiferent de configurație.
Odoxa a testat scenariul unei finale prezidențiale cu liderul stângii radicale, Jean-Luc Mélenchon, dar și a centristului Édouard Philippe. În turul al doilea, Bardella ar obține 74% într-o confruntare cu Mélenchon și 53% în fața lui Philippe. Marja de eroare a sondajului este de 2.5%.
„Din păcate pentru Jordan Bardella și susținătorii săi, și din fericire pentru toți ceilalți, a fi favoritul covârșitor la alegerile prezidențiale cu câteva luni înainte de acestea nu garantează succesul”, a transmis Odoxa.
Liderii de extremă dreapta precum Marine Le Pen sau tatăl ei, Jean-Marie Le Pen, au ajuns în finale prezidențiale de trei ori, însă au fost învinși de alianțe politice largi.
În martie, Marine Le Pen a fost găsită vinovată pentru deturnare de fonduri și a primit o interdicție de a ocupa funcții publice pentru o perioadă de cinci ani. Astfel, Bardella este considerat succesorul ei la candidatura prezidențială.
un personaj dubios cu mari carente in educatie ,fara solutii economice dar cu gura mare ,cu o palarie prea mare pe cap,o marioneta pentru fustrarile lui madame LP
Va pierde la limită Bardella.