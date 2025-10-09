G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Bolojan: Am numit-o consilier prezidenţial pe Ana Birchall pe baza expertizei dânsei

Sursa Foto: Facebook/ Ana Birchall

Bolojan: Am numit-o consilier prezidenţial pe Ana Birchall pe baza expertizei dânsei

Articole9 Oct 0 comentarii

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că a numit-o pe Ana Birchall în funcţia de consilier prezidenţial la Cotroceni, în baza expertizei pe care aceasta o avea în privinţa relaţiei cu SUA şi a faptului că absolvit o universitate din Statele Unite, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Întrebat la postul B1 TV pe ce criteriu a numit-o consilier prezidenţial pe Ana Birchall atunci când a fost preşedinte interimar al României, Bolojan a arătat că, în ceea ce-i priveşte pe toţi colegii care au fost în echipa de la Cotroceni în acele trei luni de zile, au existat două situaţii – i-a găsit acolo sau au fost aduşi pentru că erau „descoperite” nişte zone de politică externă, în special pe relaţia cu Statele Unite.

„Şi atunci, analizând dacă sunt oameni care au o anumită expertiză, dacă sunt disponibili să se implice, sau i-am contactat eu, sau m-au contactat dânşii, şi în felul acesta am format această echipă, inclusiv am numit-o pe doamna Birchall în ultima perioadă, pe baza expertizei dânsei – lucrase pe proiecte româno-americane, este absolvent de universitate din Statele Unite, trăise acolo. Deci avea o experienţă pe tema asta. Şi asta a fost logica pe care am propus-o. Şi pe domnul Cristian Diaconescu, şi pe domni Mazuru, şi pe ceilalţi colegi pe care i-am rugat să mă sprijine în această perioadă, domnul Dacian Cioloş, de exemplu, onorific şi alţi câţiva colegi care m-au ajutat în această perioadă. Nu văd niciun fel de problemă şi nu au fost niciun fel de condiţionări sau alte elemente de tipul celor care au apărut în spaţiu public”, a menţionat Ilie Bolojan.

În ceea ce priveşte faptul că organizaţia APADOR CH reclamă faptul că „Guvernul a refuzat să comunice datele minime despre ajutoarele militare acordate Ucrainei, motiv pentru care dau în judecată Guvernul”, Bolojan a răspuns că trebuie adunate toate aceste date şi comunicate.

„Eu cred că trebuie să adunăm toate aceste date şi, cu cât le comunicăm mai repede, cu atâta lucrurile sunt mai bine. Şi voi căuta, ca, în perioada următoare, adunând tot ce înseamnă susţineri pe care România le-a acordat, să putem comunica aceste date”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan. 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags:
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Deputat AUR, despre cazul Birchall: „Dacă documentele sunt autentice, avem de-a face cu unul dintre cele mai grave cazuri de trădare din ultimele decenii”

Articole6 Oct • 5.607 vizualizări
4 comentarii

Consilierul prezidenţial Ana Birchall despre candidatura Liei Savonea la şefia ÎCCJ: Este un conflict de natură constituțională între CSM și ÎCCJ

Articole18 Iun 2025
4 comentarii

Ana Birchall, consilier prezidențial și fost ministru al Justiției, despre decizia CCR de a secretiza averile: ”Sabotaj cu robă” / Despre aderarea României la OCDE după decizia CCR: ”Ani întregi de eforturi diplomatice și tehnice sunt aruncați în aer”

Articole31 Mai 2025
2 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.