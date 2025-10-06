G4Media.ro
Deputat AUR, despre cazul Birchall: „Dacă documentele sunt autentice, avem de-a face…

dumitrina mitrea deputat aur
Sursa Foto: Partidul AUR

Deputat AUR, despre cazul Birchall: „Dacă documentele sunt autentice, avem de-a face cu unul dintre cele mai grave cazuri de trădare din ultimele decenii”

Articole6 Oct • 727 vizualizări 0 comentarii

Deputata AUR Dumitrina Mitrea susține într-un comunicat că documentele prezentate de Vlad Mercori privind presupusa colaborare a Anei Birchall cu un serviciu de informații străin ar putea reprezenta „unul dintre cele mai grave cazuri de trădare din ultimele decenii”, dacă autenticitatea lor se confirmă.

„Dacă documentele prezentate de Vlad Mercori sunt autentice – iar până acum nu există niciun motiv serios să credem că nu sunt, având în vedere că provin din arhivele oficiale ale Departamentului de Justiție al Statelor Unite – atunci România se află în fața unuia dintre cele mai grave cazuri de trădare din ultimele decenii”, a declarat Mitrea.

Potrivit acesteia, fostul ministru al Justiției Ana Birchall „s-ar fi oferit voluntar să colaboreze cu un serviciu de informații străin”, în schimbul sprijinului politic pentru o funcție de rang înalt, iar ulterior ar fi fost numită consilier prezidențial. Deputata AUR cere instituțiilor statului – CSAT, SRI și Parchetului General – să se autosesizeze de urgență.

Declarațiile vin după ce bloggerul Vlad Mercori, a publicat un material bazat pe afirmațiile unui cetățean american care spune că a lucrat pentru CIA și susține că Ana Birchall i-ar fi cerut sprijin pentru a deveni informatoare CIA. Birchall a respins acuzațiile, catalogându-le drept „un fals grosolan” și „o minciună”.

Mitrea a criticat și serviciile române de informații pentru că „nu au împiedicat o astfel de situație”, adăugând că „dacă aceste lucruri se confirmă, vorbim despre o infiltrare la cel mai înalt nivel al statului”.

Un cetățean american care spune că a lucrat la CIA susține că Ana Birchall i-ar fi cerut să o sprijine pentru a deveni informatoare CIA / Birchall: ”Totul este un fals”

Tags: , , , , ,
