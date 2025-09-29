AUR: Felicităm Partidul Democraţia Acasă pentru accederea în legislativul de la Chişinău. Nutrim aceleaşi sentimente unioniste şi facem parte din aceeaşi familie europeană cu Partidul DA, care a fost denigrat, numit „prorus”, „parte a reţelei ŞOR”, iar Vasile Costiuc etichetat „kagebist”

Alianţa pentru Unirea Românilor a felicitat, luni, Partidul Democraţia Acasă pentru accederea în legislativul de la Chişinău, precum şi actualul partid de guvernământ pentru victoria obţinută şi a transmis că nutreşte aceleaşi sentimente unioniste şi face parte din aceeaşi familie europeană cu Partidul DA, arătând că acest partid a fost denigrat, numit „prorus”, „parte a reţelei ŞOR”, iar preşedintele partidului, Vasile Costiuc, etichetat „Kagebist” pentru că ar fi participat, în 2013, la o conferinţă despre ortodoxie la Moscova”. AUR mai arată că simplul fapt că a susţinut libertatea de exprimare şi dreptul moldovenilor de a avea o alternativă politică a fost transformat de propaganda de serviciu într-un „complot prorusesc”, transmite News.ro.

”Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor denunţă diferitele tentative menite să denigreze concurenţi electorali de pe ambele maluri ale Prutului care împărtăşesc crezul viitorului comun al românilor din România şi Republica Moldova, precum şi informaţiile false care au fost răspândite în spaţiul public în ultimele zile. Felicităm Partidul Democraţia Acasă pentru accederea în legislativul de la Chişinău, precum şi actualul partid de guvernământ pentru victoria obţinută. Nutrim aceleaşi sentimente unioniste şi facem parte din aceeaşi familie europeană cu Partidul DA, iar relaţia noastră de cooperare este de notorietate”, a transmis AUR într-un comunicat oficial.

AUR arată că în ultimele zile, Partidul DA a fost denigrat, numit „prorus”, „parte a reţelei ŞOR”, iar preşedintele partidului, Vasile Costiuc, etichetat „Kagebist” pentru că ar fi participat, în 2013, la o conferinţă despre ortodoxie la Moscova”.

”Înţelegem perfect metoda: orice mişcare suveranistă trebuie denigrată, stigmatizată, demonizată. Dar asta nu dă dreptul adversarilor politici să alimenteze un narativ mincinos şi periculos. Ceea ce vedem acum este o distorsionare gravă a democraţiei. Simplul fapt că AUR a susţinut libertatea de exprimare şi dreptul moldovenilor de a avea o alternativă politică a fost transformat de propaganda de serviciu într-un „complot prorusesc”. Este o ruşine şi un atac direct la suveranitatea democratică a cetăţenilor Republicii Moldova”, subliniază AUR.

AUR transmite că ”nu a făcut campanie ilegală în Republica Moldova şi, mai ales, nu a desfăşurat nicio acţiune de campanie în ziua votului”.

”Am transmis un singur mesaj – că destinul Moldovei nu poate fi rupt de România şi că democraţia nu se apără prin etichete lipite la comandă, ci prin respectarea competiţiei corecte. Unionismul nu este o provocare rusească, aşa cum încearcă să acrediteze anumite cercuri antinaţionale la Bucureşti şi Chişinău. Unionismul este proiectul de suflet al românilor de pe ambele maluri ale Prutului”, mai precizează formaţiunea.

