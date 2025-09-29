Senatoarea PSD Victoria Stoiciu: „George Simion, mercenar politic cu steagul Kremlinului în suflet”. Lista momentelor în care AUR ar fi jucat dublu în alegerile din Republica Moldova

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu l-a acuzat dur pe liderul AUR, George Simion, într-o postare pe Facebook, că ar fi făcut jocurile Moscovei în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, câștigate de PAS-ul Maiei Sandu. Într-o postare pe Facebook, Stoiciu îl descrie pe Simion drept „un mercenar politic care poartă tricolorul pe umeri și steagul Kremlinului în suflet” și trece în revistă mai multe episoade pe care le consideră dovezi ale „trădării”.

„Alegerile din Moldova au arătat că Simion este un mercenar politic. Unul din primele momente dubioase a fost sprijinul lui Igor Dodon pentru Simion în alegerile prezidențiale din primăvară. Fix el, Simion, unionistul, naționalistul, sprijinit de sluga Moscovei. Ce alt semn că proiectul lui Simion face parte dintr-o strategie mai amplă a Moscovei?”, a scris Stoiciu.

Senatoarea mai susține că după eșecul de la prezidențiale, Simion a început un atac sistematic împotriva Maiei Sandu, folosind etichete din arsenalul propagandei ruse.

„A catalogat-o drept ‘sorosistă’, ‘globalistă’, etc., într-un discurs care copia aproape mot-a-mot retorica rusă”, notează parlamentara PSD.

Un alt punct invocat este sprijinul pe care AUR l-ar fi dat partidului „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc. Stoiciu citează investigațiile Expert Forum și ale presei din Republica Moldova care arată că formațiunea a fost „umflată artificial” pe TikTok și că liderul acesteia are „legături directe cu Rusia”.

„Practic, prin Costiuc, Simion a sprijinit o goarnă a Kremlinului, mascată în unionism”, afirmă Stoiciu.

Senatoarea mai critică și episodul retragerii false a lui Simion din cursa electorală de peste Prut:

„Cu doar câteva zile înainte de alegeri, Simion a anunțat în mod bizar că ‘se retrage’ din cursa electorală din Republica Moldova – deși nu era înscris. Pentru mulți a părut o cacealma, dar de fapt era o diversiune calculată. Care însă a creat confuzie și a pregătit terenul pentru migrarea voturilor de la AUR Moldova spre Democrația Acasă”.

În ziua alegerilor, acțiunile liderului AUR ar fi confirmat această strategie, mai spune senatoarea:

„Chiar în duminica alegerilor, Simion și alții din AUR au lansat un apel: ‘Fraților care voiați să puneți ștampila pe AUR, uitați, imediat după PAS e Democrația Acasă, DA. Pac!’ Un ultim efort cinic de a devia voturile unioniștilor către Costiuc, exact așa cum fusese pregătit prin retragerea falsă”.

Stoiciu conchide că, prin astfel de manevre, AUR a facilitat intrarea în Parlamentul de la Chișinău a „unui cal troian al Kremlinului”.

„George Simion rămâne cel mai recent exemplu de trădător deghizat în patriot. Și pentru asta, numele lui trebuie să rămână scris acolo unde îi e locul: în registrul negru al trădătorilor de neam”, a încheiat senatoarea PSD.

Context

Jurnalistul Cristian Pantazi a arătat încă din luna mai cum Vasile Costiuc este mâna dreaptă a lui George Simion în Republica Moldova. El a făcut campania AUR și chiar a denunțat fără nicio probă presupuse fraude la vot, acuzație preluată de Simion.

Pe de altă parte, Simion a semnalat în urmă cu câteva zile o presupusă tentativă de scoatere din cursa electorală a partidului Democrația Acasă a lui Vasile Costiuc, fapt care în realitate nu s-a concretizat.

Vasile Costiuc are multiple legături cu Rusia. El a făcut afaceri în Federația Rusă și a participat la un eveniment organizat la Moscova de Alexandr Kondyakov, fost consultant politic al lui Vladimir Putin, acuzat de Traian Băsescu că a avut un rol în suspendarea sa din 2007. Un politician din Moldova și jurnalistul Sorin Ozon susțin că Alexandr Kondyakov a fost general KGB.