Maia Sandu, prima reacţie după scrutin: Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoşi şi demni, nu ne-am lăsat cumpăraţi, intimidaţi, speriaţi. Ne-am mobilizat şi ne-am protejat ţara prin votul nostru onest

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că prin votul de duminică cetăţenii ţării au demonstrat lumii întregi că sunt curajoşi, demni, nu s-au lăsat cumpăraţi, intimidaţi, speriaţi. ”Ne-am mobilizat şi ne-am protejat ţara prin votul nostru onest”, a declarat ea, în pfima apariţie după anunţarea rezultatelor parţiale ale alegerilor parlamentare, în urma cărora partidul său, PAS, s-a plasat pe primul loc, cu peste 50% din voturi, transmite News.ro.

Conform rezultatelor alegerilor parlamentare de duminică, din Republica Moldova, după numărarea a 99,91% din procesele verbale, PAS a obţinut 50,16%. Pe locul II s-a clasat Blocul Patriotic – 24,19%. Urmează Blocul Alternativa – 7,97%, Partidul Nostru – 6,20% şi Partidul „Democraţia Acasă” – 5,62%.

”Mulţumesc frumos tuturor cetăţenilor Republicii Moldova care au participat ieri la vot, în satele mici, în oraşele mari, în ţară sau peste hotare fiecare vot a contat. Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoşi şi demni, nu ne-am lăsat cumpăraţi, intimidaţi, speriaţi. Ne-am mobilizat şi ne-am protejat ţara prin votul nostru onest. Vă mulţumesc din suflet”, a declarat Maia Sandu.

Ea a subliniat că cetăţenii au fost uniţi atunci când viitorul ţării este în pericol.

”Am demonstrat responsabilitate şi acasă şi în diasporă. Şi cei care ieri toată ziua au cules struguri pe câmp pentru că, iată, vin ploile, şi cei pentru care secţia de vot a fost la sute sau chiar mii de kilometri şi- au făcut timp, au ajuns la urna de vot şi şi-au ajutat ţara prin votul lor. Ieri, dar şi în săptămânile de campanie, am arătat că ştim să fim uniţi atunci când viitorul ţării noastre este în primeşdie. Trebuie să rămânem la fel de uniţi şi în efortul nostru de zi de zi pentru ca să participăm împreună la dezvoltarea Moldovei. Unitatea noastră ne va proteja în aceste timpuri grele şi ne va ajuta să realizăm mai repede şi mai bine programele de dezvoltare a ţării”, a afirmat preşedintele Republicii Moldova.

Maia Sandu a explicat că nu este victoria unui partid, ci a întregii ţări.

”Rezultatul votului nu este victoria unui partid sau a unor alegători. Este victoria ţării. Şi această victorie trebuie să o folosim pentru binele tuturor cetăţenilor indiferent pentru cine au votat. Moldova este casa noastră a tuturor şi cu toţii ne dorim aceleaşi lucruri, să trăim în pace, în libertate, să le asigurăm copiilor noştri un viitor bun aici acasă în siguranţă. Calea cea mai scurtă către aceste obiective este calea europeană. Votul de ieri este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.”, a mai transmis Maia Sandu.

Ea a reamintit că Federaţia Rusă a încercat să dezbine Republica Moldova.

”În toată această perioadă Kremlinul a încercat să ne dezbine şi să lovească în încrederea noastră încrederea în stat, în instituţii, Unii în alţii, încrederea în capacitatea noastră de a rezista. Această campanie a arătat că avem vulnerabilităţi, dar avem şi instituţii capabile şi oameni dedicaţi. Comisia Electorală Centrală, Poliţia, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Centrul Naţional Anticorupţie, procurori, carabineri specialişti în prevenirea atacurilor cibernetice, în combaterea spălării banilor, multe alte instituţii şi funcţionari au vegheat zi şi noapte pentru a proteja integritatea proceselor electorale şi alegerea suverană a moldovenilor”, a mai afirmat Maia Sandu.