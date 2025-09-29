Protest al studenților în Piața Victoriei, pe ploaie, față de măsurile Guvernului FOTO și VIDEO

Peste 250 de tineri protestează în fața Palatului Victoria, sediul Guvernului României, luni, 29 septembrie 2025, la mitingul organizat de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). Manifestanții scandează împotriva tăierilor de burse și a eliminării gratuității generale la transportul feroviar, acuzând Guvernul că lovește în dreptul la educație și ignoră vocea studenților.

Protestul din Piața Victoriei a început la ora 16:00, cu pancarte inscripționate cu mesaje precum „Educația sărăcește statul sau statul sărăcește educația?”, „Vă pasă de educație până vă costă”, „Ați promis 15% pentru educație” și „Cu studenții fără posibilități, cum rămâne?”.

4 la purtare pentru guvernare”, „Pentru 0 0 2 învățați indicatori”, „Jos corupția, nu educația”, mai scriu studenții în mesajele afișate.

Studenții au venit cu steaguri și veste inscripționate cu sigla ANOSR, strigând împotriva decidenților politici pe care îi acuză că au adoptat Legea nr. 141/2025 și OUG 156/2024 fără consultarea actorilor din educație.

